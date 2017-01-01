«Сахавуд» или год кино: Якутия прославилась своими фильмами в 2016 году

Якутск, , 09:51 — REGNUM 2016 год стал годом успеха якутского кино. Фильмы в республике снимают и смотрят очень активно, а потому достижениями «Сахавуда» (так называют кино, снятое в республике) регион вдохновлён. Теперь обеспечить кинотеатрами намерения все муниципалитеты республики. Возможность смотреть в 3D фильмы мирового проката получат даже малонаселённые сёла.

Главным кинодостижением 2016 года можно назвать выход в российский прокат якутских фильмов «Мой убийца» и «24 снега». Первый из них даже стал претендентом на получение «Золотого Глобуса», но в шорт-лист престижной премии не попал, впрочем, как и остальные российские киноленты. Но не смотря на это, успех триллера «Мой убийца» якутян всё равно порадовал.

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А документальный фильм «24 снега» режиссера Михаила Барынина представлен на кинематографическую премию «Золотой Орел» за 2016 год в номинации «Лучший неигровой фильм», пишет YAKUTIA.INFO.

По информации ИА YakutiaMedia, теперь кинозалы собираются открывать во всех районах республики, а пока они есть только в 19-ти. Создание кинотеатров отлично вписывается в формат антиалкогольной кампании Якутии: спиртному нужны альтернативы в виде досуга и спорта.

Открытием кинотеатров в населённых пунктах без связи и дорог будет заниматься директор Ассоциации кинематографистов «Якутская республиканская киносеть» Пётр Чиряев. Он рассказывает: «Когда мы открыли свой первый кинотеатр в городе Вилюйске, я увидел горящие глаза детей, которые в жизни не видели фильмы в формате 3D, и стариков, которые в первый раз за долгое время получили какие-то ощущения от просмотра кино. После этого я понял, что населению это действительно необходимо. Если учесть, что в улусах практически никакого другого досуга нет, то мы делаем очень большую социальную работу. Ни одно культурное или спортивное мероприятие не собирает такого количества посещений».

Открывающиеся в сёлах Якутии кинотеатры — не малой формы, они могут транслировать кино в цифровом формате, что позволит показывать людям фильмы мирового проката. Часть из них построена на средства из Фонда российского кино, часть — на республиканские средства и деньги спонсоров. Экономить удаётся на том, что в сёлах не возводят новые здания, а адаптируют уже имеющиеся помещения. Охотно предоставляют финансовую поддержку уже работающих кинотеатров муниципалитеты.

«Перед нами стоит задача открыть кинотеатры во всех районных центрах Якутии независимо от количества населения, главное, чтобы у людей был доступ к кино, — пояснил Павел Чиряев. — Фонд кино будет дальше проводить программу по поддержке открытия кинотеатров в малых населенных пунктах. Мы будем участвовать во всех этих конкурсах и стараться получать федеральные средства».

То, что происходит в Якутии в сфере кинематографа он назвал большим феноменом и прецедентом: опыта открытия кинотеатров в маленьких населенных пунктах в других регионах страны нет. «А у нас даже в селе Саскылах открылся кинотеатр, где 1500 человек живет! Такого в России вообще нигде нет, тем более за Полярным кругом», — подчеркнул Павел Чиряев.

По информации ЯСИА, сейчас при участии Якутии в республике снимаются две кинокартины национального масштаба: «Созвездие Марии» и «Тыгын Дархан».