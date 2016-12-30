Роскомнадзор в 2017 году проверит локализацию личных данных граждан РФ

Проверка включает ряд компаний, министерств и университетов, проверят Федеральную налоговую службу (в июле) и Пенсионный фонд (в ноябре)

Москва, , 08:37 — REGNUM Роскомнадзор в 2017 году намерен проверить ряд организаций, в том числе МТС, «Мегафон» и Сбербанк на выполнение закона о хранении персональных данных, говорится в плане деятельности управления ведомства по ЦФО в 2017 году.

Проверка компаний «Мегафон» и МТС запланирована на март и ноябрь соответственно. ПАО «Сбербанк» и ООО «Хоум кредит энд финанс банк» проверят в апреле и ноябре.

Также Роскомнадзор проверит «большую четверку» аудиторов — компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и «Делойт и Туш СНГ» проверят в мае, «Эрнст энд Янг Внешаудит» и «КПМГ» — в апреле.

Кроме того, проверка включает ряд министерств и университетов, проверят Федеральную налоговую службу (в июле) и Пенсионный фонд (в ноябре).

Закон «О персональных данных», который обязывает иностранные и местные компании хранить и обрабатывать личную информацию пользователей на российских серверах, вступил в силу с 1 сентября в России.

В соответствии с законом, любой интернет-сервис, соцсеть, почта или форум обязуется разместить на территории страны свои сервера, на которых будут храниться данные о российских пользователях (сведения о банковских счетах, адрес электронной почты, личная переписка и другая информация).

За неисполнение данного закона Роскомнадзор будет вносить сайты компаний в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, а по решению суда любой онлайн-ресурс может быть заблокирован.

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