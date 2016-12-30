В Крыму дети встретят Новый год в заложниках у чиновников

Мама девочек, которые уже полгода живут вдали от родного дома, утверждает, что действия представителей ведомств были незаконными

Симферополь, , 10:47 — REGNUM Департамент по делам детей Республики Крым продолжает удерживать незаконно изъятых детей в разлуке с матерью, вопреки решению суда. Суд, на котором решалась судьба двух сестер Тани и Леры, прошел в Симферополе 16 декабря, инициаторами судебного процесса выступили Департамент по делам детей и органы опеки и попечительства Республики Крым, по чьему самовольному решению в июне 2016 года из собственной квартиры были изъяты четырехлетняя и шестилетняя девочки «по причине безнадзорности». В тот момент мамы действительно не было дома, однако сестры находились под присмотром родной тёти.

Мама девочек, которые уже полгода живут вдали от родного дома, утверждает, что действия представителей ведомств были незаконными.

«По отношению к моей семье они (Комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки — прим. ИА REGNUM ). отнеслись недобросовестно. Мои родственники уговорили меня, чтобы я пошла на консультацию к врачу, пообещав, что они присмотрят за моими детками. Но сами меня сдали в руки КДН (Комиссия по делам несовершеннолетних — прим. ИА REGNUM ), которые забрали моих девочек из собственного дома, как уличных беспризорников. То есть меня обманули, руководствуясь своими корыстными интересами», — так пояснила на суде сложившуюся ситуацию мама девочек Елена Котельникова.

С тех пор девочек насильственно удерживают в социально-реабилитационном центре, несмотря на многочисленные письма и обращения матери в различные государственные инстанции, в том числе и к спикеру Госсовета Крыма Владимиру Константинову, с просьбой вернуть её дочерей. Мольбы матери по сегодняшний день остаются не услышанными.

«Уже на момент обращения к нам, в РВС, (общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» — прим. ИА REGNUM ) дети находились в учреждении соцзащиты четыре месяца. А вместе со всеми судебными тяжбами и переносами слушаний прошло уже более полугода. За бюрократической волокитой чиновники не видят ни слёз детей, ни страданий их матери. Для них нет человека, а есть только бумага и статистика», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель РВС, защищавший на суде интересы семьи, Кирилл Сизиков.

По словам Сизикова, несмотря на то, что суд состоялся и вынес отрицательное решение в части требования чиновников об ограничении Котельниковой в родительских правах, девочки Таня и Лера всё еще не могут вернуться домой.

«На суде мы задали вопрос, когда можно будет забрать детей домой. Опека ответила, что дети сейчас находятся в санатории и вернутся в реабилитационный центр 28 декабря, вот 29-го они смогут вернуться домой, чтобы отпраздновать Новый год в кругу семьи. Однако, когда 26 декабря мама обратилась в Департамент по делам детей за ходатайством, там заявили, что дети покинут учреждение соцзащиты только после вступления решения суда в силу, т. е. еще через три недели. То есть, Департамент (Департамент по делам детей Республики Крым — прим. ИА REGNUM ) намеренно удерживает детей, чтобы отомстить родителям. Детей просто взяли в заложники, так как боятся, что будет обжаловано решение об отказе на наш встречный иск о незаконном изъятии, в котором мы требовали возмещения морального ущерба», — резюмировал общественник.

Для Департамента по делам детей и органов опеки, лишающих детей радости праздников в кругу семьи, ни решение суда, ни мнение прокуратуры, не являются истинами в последней инстанции. Для них важны данные статистики на конец года и защита собственных интересов в ущерб интересов семьи, считают активисты РВС.

Напомним, 23 декабря 2016 года в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о внедряемых в российское законодательство ювенальных норм, президент России Владимир Путин заявил о том, что «бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо».

Отметим также, что в феврале 2013 года состоялся учредительный съезд «Родительского Всероссийского Сопротивления» против ювенальной юстиции в России. Тогда Владимир Путин выступил перед многочисленной родительской общественностью с обещанием защитить традиционную российскую семью.