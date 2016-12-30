На Камчатке потратили 1 млрд рублей на квартиры для отдельных категорий

Петропавловск-Камчатский, , 07:38 — REGNUM Власти Камчатки в преддверии Нового года сделали долгожданный подарок пяти семьям в поселке Пионерский, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Им купили квартиры в новых домах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, речь идет о двух многодетных семьях и трех с детьми-инвалидами.

Вручая ключи новоселам первый вице-губернатор Ирина Унтилова отметила, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, программа по предоставлению жилья отдельным категориям камчатцев прекращена не будет.

«Мы взяли на себя обязательство по обеспечению жильём определенных категорий граждан, в том числе многодетных семей, семей, имеющих в составе деток с особенностями развития, одиноких многодетных мам. У нас предусмотрено не только предоставление жилья, но и, по пожеланию — социальных выплат», — сказала первый вице-губернатор.

Семьи в Пионерском получают квартиры большой площади, с высокими потолками. Каждая квартира уже оснащена индивидуальными приборами учёта ГВС и ХВС, тепловой и электроэнергии. Здесь всё готово для проживания, семьям остаётся только перевести свои вещи и расставить по комнатам мебель.

В министерстве ЖКХ региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что за последние 4 года на приобретение квартир для отдельных категорий граждан или на выделение им субсидий на новое жилье, потрачен уже почти 1 миллиард рублей. В итоге новое жилье получили 206 многодетных семьи и 101 семья с детьми-инвалидами.