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Замглавы Канцелярии по делам Тайваня предстанет перед судом за коррупцию

Общество
Высокопоставленный чиновник уже исключен из КПК и освобожден от занимаемой должности

Пекин, 30 Декабря 2016, 07:32 — REGNUM  Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Верховной народной прокуратуры КНР, бывший заместитель главы Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Гун Цингай предстанет перед судом за неоднократное получение взяток и уклонение от уплаты налогов.

Инициированная Центральной комиссией по проверке трудовой дисциплины проверка подтвердила предложение, что Гун Цингай является коррупционером. Сотрудникам комиссии удалось установить, что экс-чиновник неоднократно посещал на государственные деньги элитные рестораны и клубы, а также использовал свое служебное положение для продвижения своих друзей и знакомых по служебной лестнице, пишет «Сина синьвэнь».

Известно, что слушания по делу Гуе Цингая пройдут в провинции Хэнань. В случае, если вина экс-чиновника будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 декабря Верховная народная прокуратура КНР предъявила официальные обвинения экс-заместителю губернатора провинции Гуандун Лю Чжигэну, который обвиняется в неоднократном получении взяток и дорогих подарков, использовании служебного положения и уклонении от уплаты налогов.

Читайте ранее в этом сюжете: Высокопоставленный чиновник из КНР предстанет перед судом за взяточничество

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