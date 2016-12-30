Криминальное чтиво: Кривая дальневосточной преступности ползёт вниз?

Владивосток, , 07:17 — REGNUM Директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности Александр Сухаренко проанализировал предварительные итоги борьбы с преступностью на территории Дальнего Востока, использовав статистические данными ГИАЦ МВД России за минувшие 11 месяцев. Как оказалось, количество официально зарегистрированных экономических преступлений сократилось на 4,6% (до 3,1 тыс.), в то время как налоговых, наоборот, выросло на 13,1% (до 320). Однако «качество» выявленного, по-прежнему, хромает: лишь 975 из 3 тыс. деяний были совершены в крупном или особо крупном размере. Количество чисто экономических преступлений (Глава 22 УК РФ) уменьшилось на 4,5% до 1134. Правда, всего треть из них были совершены в крупном или особо крупном размере. Несмотря более чем на 57-процентный прирост, число выявленных преступников остается незначительным — 416, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Низкая раскрываемость касается фактов незаконного предпринимательства, нелегального оборота драгметаллов и камней, организации фирм-однодневок, рейдерских захватов, отмывания денег и невозврата из-за границы валютной выручки, а также отсутствие дел о незаконном обороте контрафактной продукции. Однако дальневосточным правоохранителям все же есть чем гордиться: почти на 28% выросло количество мошенничеств (до 7,7 тыс.), а на 5,6% — присвоений и растрат (до 695). География большинства регистрируемых экономических преступлений традиционна: Приморский и Хабаровский края, Якутия, Амурская и Сахалинская области.

Если говорить о декриминализации дальневосточной экономики в целом, то ее процесс нельзя назвать удовлетворительным. Если в финансово-кредитной и бюджетной сферах, а также на потребительском рынке какая-то активность правоохарнителей еще наблюдается, то в других отраслях она практически отсутствует. В частности, в топливно-энергетическом комплексе было выявлено всего 72 преступления, сельском хозяйстве — 83, внешнеэкономической деятельности — 65, рыбной и лесной отраслях — 21 и 94 преступления, соответственно. И это несмотря на многочисленные межведомственные комиссии, планы и регулярно проводимые спецоперации по декриминализации отдельных отраслей.

Что касается борьбы с организованной преступностью, то количество предварительно расследованных полицией преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований (ОПФ) сократилось более чем на треть (до 391), в том числе в Приморье — на 28% (до 153). Перевыполнить план, да и то с натяжкой, удалось только трем регионам — Камчатке (24), Сахалину (34) и Якутии (32). Количество вымогательств выросло незначительно (на 6,6% до 113), да и то не везде. Фактов бандитизма и организации преступного сообщества оказалось еще меньше — 4 и 9, соответственно.

«Наряду с этим сократилось количество предварительно расследованных краж автотранспорта, цветных и редкоземельных металлов, разбоев, вымогательств и контрабанды, совершенных в составе ОПФ, а также организации преступных сообществ. Порадовали полицейские лишь 39-процентным ростом расследованных мошенничеств», — отметил эксперт.

Количество похищений людей в округе сократилось на 45% (до 17), из них в Приморье — на половину (до 7). Зато случаев незаконного лишения свободы стало больше на 106% (до 31), из них 4 — в Приморье, а 20 — в Амурской области. На фоне отсутствия фактов торговли людьми, количество случаев организации незаконной миграции выросло на 550% (до 39), в том числе — 31 в Приморье. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, показали положительную динамику. Если первых стало больше на 4% (до 8,5 тыс.), то вторых — менее чем на пол процента (до 1,6 тыс.). Больше всего оружия и наркотиков изымается в Приморье и Хабаровском крае, а также в Амурской области.

Несмотря на ряд резонансных арестов, количество коррупционных преступлений в ДФО сократилось на 5,5% (до 1,1 тыс.), в том числе в Приморье — на 11,7% (до 340), а в Хабаровском крае — на 26,4% (до 167). Значительную часть таких деяний составляют мошенничества, коммерческий подкуп и взяточничество (их количество пошло на спад), а не злоупотребление полномочиями и нецелевое расходование бюджетных средств.

Предварительно расследованных коррупционных преступлений стало меньше более чем на 20% (920), в том числе совершенных организованной группой или преступным сообществом — на 36,8% (до 55). При том, что направленно в суд было и того меньше — 846 уголовных дел (— 14,7%).

«Подводя итог, можно констатировать, что оценивать приведенную статистику можно лишь с поправкой на высокую латентность (коррупция, экономика) и неэффективность правоохранителей. Если верить прокурорской статистике, то уже в первом полугодии в Приморье было выявлено 88,8 тыс. правонарушений при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, а также 27,8 тыс. — при производстве следствия и дознания. Таким образом, на скамье подсудимых, как и прежде, оказываются лица, совершившие очевидные или легко раскрываемые преступления. Потому-то и задержание очередного крупного чиновника или бизнесмена воспринимается региональными СМИ как гром среди ясного неба. Что неудивительно, ибо «материал» этот штучный и априори непогрешимый (читай неприкасаемый). Однако большая часть таких дел носит прецедентный характер и необходима для отчетности. Ведь далеко не все из привлекаемых к ответственности чиновников оказываются в итоге на нарах или лишаются преступно нажитого имущества. В сложившейся ситуации невольно вспоминаются слова персонажа Тома Хэнкса из кинофильма «Тернер и Хуч»: «В городе, где ничего не происходит, даже кража велосипеда становится событием!», — резюмировал Александр Сухаренко.