Пятница, 30 Декабря 2016 года
07:13:06 МСК

Полиция США арестовала Джона Кеннеди

Общество
Внука Роберта Кеннеди задержали за пьяную драку

Вашингтон, 30 Декабря 2016, 06:41 — REGNUM  Полиция США арестовала 22-летнего Джона Кеннеди, внука Роберта Кеннеди, за драку в баре горнолыжного курорта Аспен, передает Associated Press 30 декабря.

Офицеры полиции сообщили, что Джон Кеннеди участвовал в потасовке с другим посетителем бара и ударил того по голове пять раз, кроме того, оказал сопротивление при задержании. Суд по делу назначен на 22 февраля.

Джон Коннор Кеннеди является сыном активиста-эколога Роберта Кеннеди-младшего и членом известной семьи американских политиков, к которой принадлежали бывший президент США Джон Кеннеди и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди.

Джон Фитцжеральд Кеннеди, 35-й президент США известен «оттепелью» в отношениях с СССР и загадочной смертью от пули снайпера 22 ноября 1963 года в Далласе. Его брат Роберт Фрэнсис Кеннеди, сенатор штата Нью-Йорк, баллотировался на пост президента США в 1968 году, однако также скончался от огнестрельного ранения 6 июня 1968 года — на кандидата в президенты было совершено покушение во время произнесения речи по поводу победы на предварительных выборах в штате Калифорния.

Примечательно, что избранного президента США Дональда Трампа сравнивали и с тем, и с другим Кеннеди. Причем во время избирательной кампании — с Робертом, а после победы на общенациональных выборах 8 ноября — с Джоном.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкоголизм и борьба с ним
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Девальвация 2.0: ЦБ КНР укрепил юань на 0,18%
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
30.12.16
WIkiLeaks: Отчёт Обамы о хакерских атаках содержит отказ от ответственности
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
30.12.16
Михаил ДемуринВысылка наших дипломатов из США...Ответить ли Бараку Обаме взаимностью? Нет
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
30.12.16
Кремль: Действия администрации Барака Обамы непредсказуемы и агрессивны
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Сотрудник Росгвардии убит при нападении на патруль в Новой Москве
МоскваРоссия Нападения на полицейских Происшествия
NB!
30.12.16
Олег ТупикинБремя белых: Никакого мира с Медведем, который выглядит как Человек!
ЛондонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.12.16
В Канаде к власти может прийти человек со взглядами Дональда Трампа
ОттаваКанада Ситуация в Канаде Политика
NB!
29.12.16
Эквадор: коррупционный скандал накануне президентских выборов
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
29.12.16
Дипломатический финал: 35 дипломатов РФ будут высланы из США
ВашингтонСША МИД России Политика
NB!
29.12.16
«Марин Ле Пен лишают денег на выборную кампанию»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
29.12.16
«Иск против Захаровой серьезно увеличит резонанс дела журналистов REGNUM»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин запретил госслужащим владеть иностранными активами
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
29.12.16
Авигдор ЭскинНочная мгла уходящего года над Грузией
ТбилисиГрузия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин отклонил ювенальный закон о системе учета детей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
29.12.16
Главред Rodina.ee: МИД России следует защищать своих сторонников за рубежом
ТаллинЭстония Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Посольство России в Сирии вновь обстреляно из миномета
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Заметили даже литовские СМИ: Белоруссия отворачивается от России
ВильнюсЛитва Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Россия и Белоруссия: «градус напряжения вокруг журналистов накаляется»
УфаРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.12.16
«МИД Белоруссии почтил тех, кто стрелял в моего земляка» — Захарова молчит
БарнаулРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Украина призвала членов ООН усилить давление на Россию
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
29.12.16
«Мирные переговоры: гарантии нет, что все получится»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
ещё главное