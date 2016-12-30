Полиция США арестовала Джона Кеннеди

Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Полиция США арестовала 22-летнего Джона Кеннеди, внука Роберта Кеннеди, за драку в баре горнолыжного курорта Аспен, передает Associated Press 30 декабря.

Офицеры полиции сообщили, что Джон Кеннеди участвовал в потасовке с другим посетителем бара и ударил того по голове пять раз, кроме того, оказал сопротивление при задержании. Суд по делу назначен на 22 февраля.

Джон Коннор Кеннеди является сыном активиста-эколога Роберта Кеннеди-младшего и членом известной семьи американских политиков, к которой принадлежали бывший президент США Джон Кеннеди и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди.

Джон Фитцжеральд Кеннеди, 35-й президент США известен «оттепелью» в отношениях с СССР и загадочной смертью от пули снайпера 22 ноября 1963 года в Далласе. Его брат Роберт Фрэнсис Кеннеди, сенатор штата Нью-Йорк, баллотировался на пост президента США в 1968 году, однако также скончался от огнестрельного ранения 6 июня 1968 года — на кандидата в президенты было совершено покушение во время произнесения речи по поводу победы на предварительных выборах в штате Калифорния.

Примечательно, что избранного президента США Дональда Трампа сравнивали и с тем, и с другим Кеннеди. Причем во время избирательной кампании — с Робертом, а после победы на общенациональных выборах 8 ноября — с Джоном.