«Народный бюджет» Якутска: «Поддерживают заявки аффлированных структур»

Якутск, , 06:36 — REGNUM В Якутске средства по конкурсу «Народный бюджет» распределяют несправедливо. К такому выводу пришёл член общественной палаты Александр Захаров-ЯКНК, присутствовавший на заседании итоговой конкурсной комиссии, определявшей, кто получит деньги. По словам общественника, спонсировать мэрия решила не сколько действительно народные проекты, сколько заявки управляющих компаний, бизнесменов и аффлированных структур.

Читайте также: Бюджет Якутска сформирован с максимально допустимым дефицитом

Сумма «Народного бюджета» — 30 млн рублей, а заявок поступило 235, написал Александр Захаров-ЯКНК в своём Facebook. По его информации, деньги хотят дать управляющей компании «Прометей» (1 млн. рублей), УК «Бюджетник» (2,5 млн рублей), соратнику самого богатого депутата Якутии на сквер к рынку «Столичный (1,8 млн рублей). При этом на детские площадки выделяли по 500 тыс. рублей. Некоторые инициативы можно было бы профинансировать из бюджета напрямую, считает общественник. Есть, по его мнению, в списке и чисто коммерческие проекты, которые просят несоразмерно целям много средств.

Решали, кто попадёт в финал, 14 муниципальных руководителей. Узнав о том, что на заседании ведётся видеосъёмка, они стали настаивать на том, чтобы запись была прекращена.

«Они по старинке стараются толкать аффилированные структуры и дружественных бизнесменов. Мнение народа назвали демагогией и запретили вести видеосъемку того, как разбазаривают деньги налогоплательщиков города», — прокомментировал ситуацию общественник

«Доходит до маразма — планируют сквер и указывают цифровое табло, на котором явно будут размещать рекламу за деньги или в чьих-то интересах. Так ли уж необходима светодиодная бегущая строка на фасаде клуба в Хатассах?», — сообщил Александр Захаров-ЯКНК информагентству Sakhaday.

Как рассказал потом в соцсетях общественник, второе заседание комиссии по «Народному бюджету» вообще не состоялось: её члены отказались выбирать проекты, если этот процесс будут снимать на видео.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Якутска на 2017 год сформирован с максимально допустимым дефицитом в 10%. Доходов, как ожидается, город получит меньше: 7,4 млрд вместо 11 млрд в бюджете 2016 года. Сокращение поступлений в бюджет по сравнению с нынешним годом составит почти треть.

Читайте также: Почти 30 млн рублей в Якутске потратят на проекты «Народного бюджета»