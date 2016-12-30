Российские военные передали гумпомощь жителям Алеппо и Латакии

В течение суток в Сирии проведено семь гуманитарных акций

Москва, , 04:52 — REGNUM Российскими военными 29 декабря проведено семь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в городе Алеппо в пункте временного размещения в районе Бенезид жителям было передано около 2 тонн гуманитарной помощи, в школе в районе Саакер-Кураимь — около 1 тонны, в школе в районе Ханана-3 — около 700 кг, в гостинице «Меридиан» — около 400 кг.

По 50 кг гуманитарной помощи было передано в детском доме Массай-Хайрия, а также в обществах соотечественников России «Дар» и «Надежда» в городе Латакия.

Сообщается, что для мирных жителей также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Как передавало ИА REGNUM, в соответствии с соглашением, достигнутым по итогам трёхсторонних переговоров между Россией, Турцией и Ираном, в ночь на 30 декабря вступил в силу режим прекращения огня во всех районах Сирии, где происходят боестолкновения правительственных войск с так называемой умеренной оппозицией.

О прекращении боевых действий заявили вооружённые группировки «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш иль-Ислам», «Сувар аги-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб», «Алъ-Джабхат аьи-Шамия».

Читайте также: В Сирии вступает в силу режим прекращения огня

Читайте ранее в этом сюжете: Reuters: Режим прекращения огня в Сирии уже нарушен