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Политолог о Приморье-2016: борьба с коррупцией, наводнение, выборы и ВЭФ

Общество
«Владимир Путин чётко сказал, что нельзя отворачиваться от людей»
Фестиваль «Улица Дальнего Востока» в рамках II Восточного экономического форума
Иллюстрация: Forumvostok.ru
Фестиваль «Улица Дальнего Востока» в рамках II Восточного экономического форума

Владивосток, 30 Декабря 2016, 03:43 — REGNUM  Для Приморского края уходящий год стал по-настоящему полон на громкие события не только с экономической или же политической точки зрения — здесь и второй Восточный экономический форум, и выборы. По мнению кандидата политических наук Натальи Коломейцевой, 2016 год принёс значимые плоды в борьбе с коррупцией, однако отдельной строкой в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ведущий политолог Приморья выделила разрушительное наводнение.

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«Позитивным событием 2016 года стал, безусловно, второй Восточный экономический форум — очень полезное мероприятие для формирования положительного инвестиционного имиджа региона. Фактически, президент своим присутствием выступает гарантом для иностранных азиатских инвесторов, в чьих странах у него огромный рейтинг, — заявила кандидат политических наук. — Вдумайтесь, первый и второй ВЭФ способствовали привлечению в дальневосточный регион более 3 триллионов рублей инвестиций. Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития более чем за два года принесли только 523 миллиарда рублей».

Во-вторых, в этом году приморцы внесли свой вклад в суперконституционное большинство «Единой России» в Госдуме РФ. По оценке Натальи Коломейцевой, выборы в региональное Заксобрание не были столь удачны для правящей партии, однако в данном случае мерилом всё-таки является легитимность.

«Этот год принёс значимые плоды в борьбе с коррупцией», — уверена ведущий политолог Приморья.

Среди самых громких дел Коломейцева назвала расследования в отношении руководителя «Дирекции по строительству в ДФО» Андрея Поплавского, бывших вице-губернаторов Олега Ежова и Сергея Сидоренко, экс-начальника краевого департамента промышленности и транспорта Виктора Гребнева, глав Владивостока и Дальнегорска Игоря Пушкарёва и Игоря Сахуты. В коррупционный список попали также председатель Находкинской Думы Михаил Пилипенко, ректор ДВФУ Сергей Иванец, председатель Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин, директор «Примкрайстроя» Игорь Сологуб и директор Дальневосточного центра судостроения Игорь Борбот.

«Отдельно хочу отметить тайфун Лайонрок, последствия которого пострадавшие жители пережили бы, вероятно, значительно проще, если бы не действия чиновников. СМИ отрапортовали об успешном завершении выплат пострадавшим, однако количество поданных исков в связи с невыплатами в некоторых районах превышает объяснимые, разумные границы, — акцентировала Наталья Коломейцева. — Это не может не расстраивать. Мы живём в непростое время и надо отдать должное жителям, которые, судя по итогам выборов, демонстрируют и понимание, и терпение. Уверена, что в Ольгинском районе ситуация требует вмешательства краевых властей и краевой прокуратуры. В своём послании Владимир Путин чётко сказал, что нельзя отворачиваться от людей. Люди — это мы, это Россия!»

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