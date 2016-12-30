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И на Антигуа хлеб — всему голова!

Общество
Ряды студентов Томского государственного университета пополнила студентка из Антигуа и Барбуда
Антигуа и Барбуда. Школьники
Andrew Moore
Антигуа и Барбуда. Школьники

Сент-Джонс, 30 Декабря 2016, 02:13 — REGNUM  В Томском государственном университете учатся 1897 иностранных студентов из 39 стран мира. А в 2016 году географию первокурсников вуза пополнили Греция, Замбия, Палестина, Литва, Камерун, Сенегал и Тунис. А также, далекое экзотическое островное государство — Антигуа и Барбуда, сообщает сайт Sibnovosti.ru.

Отметим, что Национальный исследовательский Томский государственный университет основан в 1878 г. Александром II как Императорский Сибирский Университет. «Заслуги Национального исследовательского Томского государственного университета в становлении и развитии отечественной науки, образования и культуры отмечены многими наградами страны. В 1998 г. ТГУ указом Президента Российской Федерации включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации», указано на официальном сайте Томского госуниверситета.

В статье, опубликованной местным изданием «Томский обзор» студентка факультета журналистики Томского государственного университета из Антигуа и Барбуда по имени Хилеша Хамфриз, говоря об адаптации к новым реалиям, отдельно коснулась темы русской кухни «Россия для меня — во многих отношениях совершенно новый мир, и не в последнюю очередь это относится к русской пище. Еда приближает нас к пониманию других культур через то, как и что в них едят», отметила Хилеша.

Оказывается, пословица «Хлеб всему голова» актуальна и для этого островного государства. «Дома, еще до того как уехать, я думала, что нет на свете тех, кто любил бы хлеб больше антигуанцев. И тут — русские застолья. Каждому приему пищи неизменно сопутствует хлеб, вне зависимости от состава главного блюда. На Антигуа есть негласное правило: хлеб — это основа. Мы едим хлеб, а с хлебом что-то еще. Например, хлеб с сыром или с колбасой, как сендвич. Либо же мы едим просто хлеб, сам по себе: свежий, только что из булочной, восхитительно теплый, или даже еще горячий. Но на одном столе с другими блюдами хлеб у нас точно не встретишь», поделилась впечатлениями в «Томском обзоре» Хилеша Хамфриз.

Напомним, что Антигуа и Барбуда входят в добровольное межгосударственное объединение суверенных государств — Содружество наций. Главой страны является монарх Великобритании, представленный генерал-губернатором. Современный остров Антигуа — это аллея фиговых деревьев — единственный тропический лес на острове, который можно проехать за 15 минут. Фигой здесь называют бананы. Кроме этого, на Антигуа имеется 365 пляжей — столько же, сколько дней в году. И большое количество рифов, самый длинный из которых — более трех километров. Антигуа считается самым солнечным островом на Карибах и идеальным местом для безмятежного отдыха, писало ранее ИА REGNUM

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