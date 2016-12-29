В ГД могут пройти слушания по закону о «Контингенте обучающихся»

Москва, , 22:22 — REGNUM Глава комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Вячеслав Никонов считает необходимым провести в Госдуме парламентские слушания по отклоненному в четверг, 29 декабря, президентом РФ Владимиром Путиным закону о создании федеральной и региональных информационных систем «Контингент обучающихся».

Вячеслав Никонов выразил уверенность, что «по законопроекту, вызвавшему серьезный общественный резонанс, необходимо проводить обсуждение в широком общественном формате».

«Я думаю, что мы запланируем проведение соответствующих парламентских слушаний, в которых примут участие представители всех заинтересованных сторон», — сообщил Вячеслав Никонов.

«Надо тщательно работать над всеми законами и максимально учитывать мнение широких общественных кругов», — резюмировал парламентарий.

«Я хотел бы приветствовать предложение президента усилить закон, чтобы именно законодатели, а не правительство, установили перечень сведений и лиц, имеющих доступ к этим сведениям, и ответственность лиц за их (сведений) разглашение», — сказал Никонов. Он напомнил, что законопроект был разработан кабмином и имел целью собрать на одной единой платформе те данные, которые сейчас содержатся об учащихся на сайтах разных образовательных организаций, и защитить эту платформу. «Сейчас эти данные не являются защищенными», — цитирует ТАСС Никонова.

«Я согласен с тем, что лучше определить перечень этих данных именно законом, а не постановлением правительства, как это предлагало правительство», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, доработка закона «потребует очень кропотливой работы». «Мы не будем спешить с тем, чтобы принимать этот закон в измененной редакции, потому что создание системы «Контингент обучающихся» намечалось только на 2022 год, время еще есть», — резюмировал Вячеслав Никонов.

Как солбщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в четверг, 29 декабря, отклонил федеральный закон о создании федеральной и региональных информационных систем «Контингент обучающихся». Он был принят Госдумой 21 декабря 2016 года, одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года и направлен главе государства для подписания и обнародования.

По мнению главы государства, федеральным законом «должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах «Контингент обучающихся» субъектов РФ и федеральной информационной системе «Контингент обучающихся», а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность».

Как сообщили в пресс-службе Кремля, отклоняя закон, Владимир Путин принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.

Законом предполагалось, что в России появится государственная система «Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам».

В нее предполагалось включить информацию о количестве детей, учащихся в той или иной образовательной организации. Кроме этого, в системе будет сформирован реестр всех организаций, работающих по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. В систему также попадут сведения о документах об образовании или о квалификации, документах об обучении; при этом данные, содержащиеся в системе, должны были быть открытыми и общедоступными (за исключением случаев сохранения государственной или служебной тайны).

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