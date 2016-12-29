Губернатор Дубровский обратился к философам “Русского космизма”

Челябинск, , 21:22 — REGNUM Глава Челябинской области Борис Дубровский, выступая на Госсовете Российской Федерации, посвященном экологическому развитию России в интересах будущих поколений, в своем докладе сделал ставку на теоретические разработки русского философа-космиста Владимира Вернадского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перед подготовкой доклада для губернатора было проанализировано влияния экологических проблем мира на развитие России. Также были обозначены внутренние экологические проблемы и вызовы. В самом докладе губернатор попытался обосновать приоритеты принципов развития с учетом бережного отношения к экологии.

При этом существование нынешних и будущих поколений было обозначено возможным лишь при эффективном использовании природного капитала, который необходимо перевести человеческий.

«У Человечества есть пассивы — это наши природные ресурсы, наш природный капитал. И есть активы — Человеческий капитал. Наша задача — «перевести» пассивы в активы с минимальными потерями. То есть, использовать природные ресурсы для наращивания человеческого капитала», — сказал Дубровский.

В докладе губернатор активно обращался к тезисам русского ученого Владимира Вернадского, который в начале XX века оформлял идею перехода биосферы в ноосферу.

«Именно наш великий соотечественник академик Вернадский почти столетие назад первым ввел в научный оборот термин «устойчивое развитие». Суть идеи проста и понятна: нельзя противопоставлять Природу и Человека, который сам является неотъемлемой частью Природы», — подчеркнул Дубровский.

В докладе был отмечен ещё один учёный мирового класса — Адам Смит, который оценивал природные ресурсы по степени их использования в нуждах производства. Понимая, что ресурсы имеют ограничительный характер, мы до сих пор оцениваем их по тем же показателям, такими как валовый продукт.

«Но он лишь фактически иллюстрирует скорость перевода природного капитала в физический, без комплексного учета социальных и экологических результатов. А они могут быть и отрицательными… Потребуется сформировать систему национальных счетов, которая оценивает состояние окружающей среды и стоимость экологических благ. Это должно учитываться в документах стратегического планирования и позволит нам реально управлять процессами» — сказал губернатор.

Дубровский отметил приоритетность мониторинга совокупного воздействия всех источников загрязнения в жилых зонах, что в наибольшей степени будет соответствовать 42 статьи Конституции России, где закреплено право каждого «на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».

Также были отмечены наиболее актуальные аспекты в экологии, которые тревожат людей. В порядке актуальности были обозначены: качество атмосферного воздуха и потребляемой питьевой воды, ситуация с бытовыми отходами, ликвидация нанесенного вреда природе и сохранение привычных природных ландшафтов.

В качестве инструмента Дубровский предложил инструменты для оценки совокупного воздействия всех источников загрязнения в городе. Это осуществление сводного расчета предельно допустимых выбросов, и на его основании определении допустимого вклада каждого источника в формирование нормативного качества воздуха в жилой зоне. Этот вклад — квота должна стать основой для принятия предприятием конкретных программ и технологических решений. Итоговым результатом должно стать снижение темпов загрязнений в городе.

Челябинская область была предложена как пилотный регион для нововведений. «Экологию» Дубровский увязал в первую очередь со знанием. А значит, по словам губернатора, система образования должна давать знания об экологии не факультативно, а в качестве базовой дисциплины.

В целом, по признанию самого Дубровского, и в докладе было полезно подняться до академического уровня. «Перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это, и не будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление» — такой цитатой ученого резюмировал свой доклад по проблемам экологии губернатор Челябинской области Борис Дубровский, информирует официальный сайт губернатора Челябинской области.

Отметим, 2017 год объявлен годом экологии. Решение экологических проблем подразумевает дополнительные вложения. Президент Владимир Путин на Госсовете обозначил необходимость внедрять современные технологии с высокой эффективностью и производительностью труда, чтобы компенсировать необходимые затраты на сохранение окружающей среды, и не потерять темпы развития.

Добавим, в своем докладе губернатор употребил термин «устойчивое развитие», указав, что его впервые стал использовать ученый Вернадский.

Напомним, концепция «устойчивое развитие» адресует к разработкам экологических программ американского политика Альберта Гора, под руководством которого группа ученых изучала последствия глобальных климатических изменений от деятельности человека, а также вырабатывала меры по их возможному предотвращению. За эту деятельность Гор в 2007 году получил Нобелевскую премию мира.

Суть же теоретических изысканий команды Альберта Гора была в нацеленности во взятии развития под контроль с помощью глобальных институтов, обосновывающих различные, якобы, общественно-значимые темы, в том числе и с использованием темы экологии. Дискурс, реализуемых в последствии программ в подмогу основной концепции (устойчивого развития), в итоге стал сводиться к сдерживанию роста народонаселения. Что не случайно, так как эти разработки адресуют к демографической теории Мальтуса, именуемой «мальтузианством». Согласно этой теории, рост народонаселения на планете не обеспечивается ростом производимых для человеческого биологического потребления продуктов питания. Из этого следует вывод о неминуемости голода. Отсюда стали появляться обоснования о необходимости так называемых гуманитарных технологиях, которые мягко и «гуманно» остановят прирост населения Земли.