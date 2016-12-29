Эксперт: Альтернативы Северо-Восточной хорде по существующему варианту нет

В столичном парке «Кусково» в ночь на 29 декабря полиция задержала несколько активистов, выступающих против строительства Северо-Восточной хорды, которая может нарушить экологический баланс района и повлечь за собой вырубку деревьев в самом парке

Москва, , 21:12 — REGNUM Трасса должна соединить самые крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы: Дмитровское, Измайловское, Щелковское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Это позволит снизить загруженность дорог района и улучшить экологическую ситуацию в Москве.

Вырубка деревьев, по сообщениям многих СМИ и экспертов, не ухудшит экологической ситуации в Москве. Незначительный ущерб от вырубки деревьев рядом с лесопарком «Кусково», может быть многократно возмещен озеленительными мероприятиями». Кроме того, по информации официального сайта мэрии Москвы, строительство хорды позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна в жилой застройке районов Богородский, Сокольники, Басманный ориентировочно на 10%

По мнению руководителя проекта «Пробок.нет», эксперта в области транспорта Александра Шумского, альтернативы строительству Северо-Восточной хорды по существующему варианту нет.

«Это решение является самым оптимальным из всех существующих вариантов. Потому что альтернативы нет. Либо рядом с домами, либо подальше от домов. Мне кажется, жители не скажут «спасибо», если провести хорду рядом с их домами, — отметил Александр Шумский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — В Москве невозможно строить так, чтоб под строительство был задействован пустырь, где нет никаких интересов. Была история, когда строили дорогу по пустырю, но даже туда приехали активисты с протестами, хотя ближайшие дома были в 2,5 км. Есть такая позиция — «стройте где угодно, только не на моем заднем дворе, стройте что хотите, только не возле меня». Это нормальное проявление «городского эгоизма». Но когда это касается людей — это понятно. А когда все сводится к тому, что «не надо ни в коем случае трогать ничего» — альтернативы нет.

«Тем более, сейчас речь идет об очистке небольшой зоны, шириной в сто метров, причем она не касается леса, а касается «самосева», на месте бывших деревень. Это неприятно, но с этим придется смириться. Мы живем в городе, и город не может не развиваться. Северо-Восточная хорда важна, и это не вызывает вопросов», — подчеркнул Александр Шумский.

С мнением эксперта согласен руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев.

«Необходимо понимать, что транспорт, который движется транзитом, по внутригородской сети проехать все равно не может. Мы не можем создать такую внутригородскую сеть, которая обеспечила бы его проезд. А то, что Северо-Восточная хорда будет связывать две важнейшие трассы северного и восточного направления, это важно. Хорда разгрузит Москву, позволит жителям района выезжать из него, потому что сейчас они могут выехать только через МКАД», — рассказал Сергей Канаев корреспонденту ИА REGNUM.

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