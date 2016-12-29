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Владимир Путин отклонил ювенальный закон о системе учета детей

Общество
Парламентарии также отмечали опасности правительственной инициативы
Перемена
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Перемена

Москва, 29 Декабря 2016, 20:34 — REGNUM  Президент России Владимир Путин отклонил закон, предусматривающий создание государственных систем учета контингента обучающихся, сообщает пресс-служба Кремля.

«Полагаю, что федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах «Контингент обучающихся» субъектов РФ и федеральной информационной системе «Контингент обучающихся», а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность», — цитирует пресс-служба Кремля письмо, направленное Путиным спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Отклонение вызвано в первую очередь необходимостью дополнительного публичного обсуждения.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. Предполагалось, что система будет включать сведения об образовании детей — от детских садов до аспирантуры, отмечали ранее в Миноборнауки. Система связана с базами, в частности ФМС, ЗАГС и так далее.

Порядок создания, формирования и ведения системы, порядок обработки сведений и срок их хранения, порядок осуществления доступа к ним с использованием единой системы идентификации и аутентификации, порядок информационного взаимодействия с информационными системами, порядок формирования и использования классификаторов этих сведений будут устанавливаться правительством РФ.

Планировалось, что закон вступит в силу с 1 сентября 2017 года. Система «Контингент обучающихся» субъектов РФ и федеральная информационная система «Контингент обучающихся» будут формироваться до 1 сентября 2022 года, поэтапно в сроки, установленные правительством РФ.

Против законопроекта выступила, в частности, член Совфеда Елена Мизулина, по ее мнению, принятие закона в очередной раз поднимает тему существования ювенальной юстиции в России, государство вновь демонстрирует недоверие родителям и вновь допускает ничем не обоснованное вторжение в семью, в личную жизнь человека.

«Правительство и органы исполнительной власти субъектов РФ получают возможность устанавливать неограниченный перечень сведений, которые будут заноситься в федеральный и региональный банки данных, — подчеркнула сенатор. — В базе данных, например, согласно закону, должна содержаться информация о здоровье ребенка, обучающегося в школе, а также сведения о родителях и ситуации в семье. Доступ к этим базам будет регламентирован подзаконными актами. В результате сведения о ваших детях будут размещаться везде», — опасается Мизулина.

Сенатор приветствовала решение Путина отклонить закон. «Я приветствую это мудрое и взвешенное решение президента, — сказала Мизулина. — Рада, что Владимир Владимирович разделяет позицию родительской общественности, которая выступила против этого закона».

Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») при обсуждении инициативы в первом чтении настаивал на тщательной доработке законопроекта. «Мы можем создать что-то очень похожее на оруэлловского «большого брата», — высказывал опасения депутат. Кроме того, члены профильного комитета обратили внимание на то, что система не предусматривает достаточной защиты персональных данных школьников, из-за чего информация о более чем 20 млн школьников и студентов может быть вовлечена в незаконный оборот и «оказаться на Горбушке».

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