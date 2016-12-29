Евкуров об итогах года: Надо не успехами хвастаться, а наращивать темпы

Выборы нового парламента и назначение нового правительства, урегулирование проблем в религиозный сфере, и громкие задержания — самые заметные события в Ингушетии в 2016 году

Магас, , 19:46 — REGNUM Прошедший год запомнится жителям Ингушетии по ряду значимых событий. В политической жизни региона ими стали выборы в Народное собрание республики VI созыва, отставка правительства республики и формирование нового кабинета министров.

В единый день голосования избиратели региона выбрали 32 депутата парламента из 271 кандидата от семи политических партий. В новый парламент представители четырех партий: «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Председателем парламента был избран Зелимхан Евлоев.

17 ноября глава республики Юнус-Бек Евкуров отправил в отставку правительство. По мнению руководителя региона, для успешного социально-экономического развития республики нужно более профессиональное правительство. Председателем нового кабинета министров стал Руслан Гагиев.

Формирование нового состава правительства почти завершено. Ряд министров из предыдущего кабмина сохранили свои должности, в том числе Марем Арапханова — министр здравоохранения, министр спорта Магомед Батаев, глава Минимущества Магомед Могушков, министр культуры Марет Газдиева, руководитель Минэкономразвития — Умалат Торшхоев.

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Реформирование муфтията

Разгоревшийся в прошлом году конфликт между главой республики и муфтием сошел на нет уже к середине года. Евкурову пришлось приложить усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию в религиозной сфере. Ингушский лидер заявил о том, что «деятельность муфтията не должна разобщать мусульман, муфтият не должен служить интересам отдельных людей или религиозных течений» и провозгласил идею о его реформировании.

В марте 2016 года священнослужители республики обратились к главе региона с предложением ликвидировать Духовный центр мусульман. По их мнению, муфтият не справился со своими обязанностями перед народом республики и допустил серьезные разногласия между представителями различных тарикатов и религиозных течений. Был перенесен съезд мусульман Ингушетии, который был назначен на 29 марта, чтобы избрание нового муфтия не привело к противостоянию между сторонниками руководителя ДУМ Исы Хамхоева и вновь избранного муфтия.

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Провокация с нападением на журналистов и правозащитников

В марте текущего года в Ингушетии произошло нападение на журналистов и правозащитников, которые направлялись в Чечню. Окружив микроавтобус, бандиты разбили деревянными палками кузов и стекла автомобиля, а затем, избивая пассажиров, насильно вывели их из салона микроавтобуса, а саму машину подожгли. В автобусе находилось восемь человек, в том числе двое журналистов, в том числе граждане Норвегии и Швеции, а также шесть граждан Российской Федерации.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Глава Ингушетии назвал происшествие провокацией, а президент РФ Владимир Путин поручил МВД выяснить все обстоятельства инцидента и дать ему правовую оценку.

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Громкие задержания и преступления:

В декабре в Ингушетии были задержаны начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ по РИ Тимур Хамхоев и несколько его коллег. Их подозревают в совершении двух преступлений: применении насилия во время допроса местного жителя, подозреваемого в ограблении Ингушского филиала АО «Россельхозбанк» в городском поселении Сунжа, после которого он кончался, и вымогательстве большой суммы денег у жителя Азербайджана в обмен на похищенный у него автомобиль. Уголовное дело находится в производстве.

Кроме того, уголовное дело было возбуждено в текущем году и в отношении бывшего главы управления федеральной миграционной службы по республике, которого обвиняют в растрате — оплате штрафов за нарушения Правил дорожного движения из средств бюджета.

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Конец трехсменке

В нынешнем году в Ингушетии будет покончено с трехсменным образованием. Власти рапортовали о планах завершения строительства до конца 2016 года восьми школ. В них будет создано почти восемь тысяч учебных мест. Еще 13 учебных заведений были сданы в эксплуатацию в течение года.

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Во время прямого эфира телепрограммы «Диалог с народом», говоря об итогах 2016 года, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сказал: «Власти должны обеспечить ребенку место в детском саду, односменный режим обучения в общеобразовательных школах, строить современные спорткомплексы в шаговой доступности. Не всегда все получается, не хватает сил и средств. Это рутинный труд руководства республики, правительства. Констатация фактов одно, но не надо хвастаться успехами в различных отраслях, вопрос только в наращивании темпов социально-экономического развития».