Уральский бизнесмен собирался везти детей на летней резине

Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:39 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области бизнесмен собирался везти детей на летней резине. Юные свердловчане собирались на в Екатеринбург на цирковое представление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Поездку организовало управление образования города. А автобусы подготовил предприниматель. Перед самым отправлением транспорта для проверки технического состояния прибыли сотрудники ГИБДД и ФСБ. Они выявили, что на передней оси одного из колёс были установлены летние шины. При этом в путевом листе стояла отметка должностного лица о технической исправности транспортных средств.

Сотрудники ГИБДД запретили выход неисправных автобусов в рейс. А 71 человек (дети и сопровождающие их лица) так и не смогли уехать в цирк.

Водителей и бизнесмена ждёт административная ответственность. Также бизнесмену предстоит ответить перед органами прокуратуры.