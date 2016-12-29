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«Компания Усть-Луга» готова помочь следствию по делу Израйлита

Общество
В компании заявляют, что порт Усть-Луга в Ленинградской области работает в нормальном режиме

Санкт-Петербург, 29 Декабря 2016, 18:33 — REGNUM  ОАО «Компания Усть-Луга» готово «оказать любое посильное содействие правоохранительным органам», которые занимаются расследованием уголовного дела в отношении главы компании Валерия Израйлита. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба акционерного общества, управляющего портом Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области и занимающегося его развитием.

В своем обращении «партнерам и коллегам» компания вновь подтвердила факт проведения оперативно-следственных действий в отношении ОАО и председателя совета директоров и высказала готовность, в случае необходимости, содействовать прояснению обстоятельств этого дела.

«Объявление процессуальных действий по отношению к акционеру, безусловно, не скажется на экономической политике компании, — говорится в сообщении ОАО «Компания Усть-Луга». — Диалог ведётся в юридическом поле».

Кроме того, в компании утверждают, что ее операционная деятельность «осуществляется в штатном режиме, обязательства выполняются в полном объёме».

Как сообщалось, следственные действия были проведены в среду, 28 декабря, в офисе ОАО «Компания Усть-Луга» в Санкт-Петербурге. Позже стало известно о задержании и аресте по решению Дзержинского суда главы совета директоров компании.

Валерий Израйлит арестован на 25 суток, срок ареста истекает 21 января 2017 года. Главе порта предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Израйлит совершил хищение 1,5 млрд рублей, выделенных на нужды порта.

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Валерий Израйлит, помимо руководства портом, является президентом регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области», имеет и другие бизнес-интересы в регионе.

ОАО «Компания Усть-Луга» создано в 1992 году специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива Морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн различных грузов в год.

В настоящее время «Компания Усть-Луга» является инициатором и девелопером Проекта «Комплексное развитие Морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей территории», включённого в перечень приоритетных инвестиционных проектов Северо-западного федерального округа.

Грузооборот порта Усть-Луга в январе-октябре 2016 года составил 76 млн 753,3 тыс. тонн, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Грузооборот порта за 2015 год составил 87,86 млн тонн, контейнерооборот — 89,82 тыс. TEUs.

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Морские порты России и транзит
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