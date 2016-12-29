Власти Смоленска увеличили плату за детские сады

Смоленск, , 18:13 — REGNUM Плата за пребывание ребенка в детском саду в Смоленске с 1 января 2017 года вырастет. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города, сообщает ИА REGNUM.

В соответствии с документом, плата за 12-часовое пребывание ребенка в возрасте от трех до семи лет в дошкольном учреждении составит 135,07 рубля (сейчас — 130,32 рубля). Для родителей детей до трех лет плата составит 114,85 рубля (сейчас — 110,57 руб.)

За круглосуточное пребывание ребенка в детском саду плата вырастет с 137,57 рублей до 142,11 рублей в сутки, для малышей до трех лет плата вырастет с 117,09 руб. до 121,19 руб.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Между тем, некоторое время назад в сети появилась петиция в адрес губернатора Алексея Островского с требованием обеспечить «финансирование дошкольного образования в Смоленске в соответствии с законом». В петиции, в частности, говорится о том, что законодательством гарантированы общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от формы собственности. В действительности, считает автор петиции, в регионе расходы на приобретение игр, игрушек, развивающих материалов для воспитанников государственных детских садов составляет лишь 439 руб. 41 коп. в год на одного ребенка. На эти деньги «можно купить половину куклы, или 1,2 книги в хорошем переплете, или два набора красок, кисточки и альбом (если недорогие) и еще много чего, но на выбор. А детям нужно все это: и игры, и игрушки, и канцелярские принадлежности, и книги, чтобы полноценно развиваться, играть, учиться».

«Совершенно очевидно, что ст. 8 закона «Об образовании» о «Полномочиях органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования» в Смоленской области не работает, — говорится в петиции. — В соответствии с этой статьей областные власти обязаны обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования как в муниципальных дошкольных образовательных организациях, так и в частных дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления указанным образовательным организациям субвенций и субсидий соответственно на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами».

Однако норматив государственных гарантий в Смоленской области, как отмечается, не учитывает, например, труд младших воспитателей, дополнительного педагогического персонала, расходы на повышение квалификации, наличие детей с ограниченными возможностями и прочие факторы.