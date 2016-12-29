Четверг, 29 Декабря 2016 года
19:06:01 МСК

В Калуге состоялся патриотический форум «Дорогами отцов»

Общество
Регалии Почётного гражданина города Калуги вручены ветерану Великой Отечественной войны Пелагее Сергеевне Королевой
Участники патриотического форума
Иллюстрация: Фото пресс-службы городской Думы Калуги.
Участники патриотического форума

Калуга, 29 Декабря 2016, 18:08 — REGNUM  Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 29 декабря принял участие в патриотическом форуме «Дорогами отцов», приуроченном к 75-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков и 120-летию со дня рождения Маршала Георгия Жукова.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, перед началом торжественной части участники форума осмотрели экспозицию музеев боевой славы, подготовленную учениками калужских школ.

В ходе форума глава города Александр Иванов и градоначальник Константин Горобцов вручили регалии Почётного гражданина города Калуги ветерану Великой Отечественной войны Пелагее Сергеевне Королевой.

Пелагея Сергеевна — единственный живущий в эти дни в Калужской области участник освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 года. В ряды Красной армии Королева вступила 23 июня 1941 года. Она награждена медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». В декабре 1941 года молодая медсестра находилась в составе 50-й армии, была контужена в боях за освобождение Калуги.

Звание Почётный гражданин города Калуги Пелагее Королевой было присвоено решением депутатов городской Думы 23 декабря 2016 года.

«Вспоминая события 1941 года, мы воздаем священный долг памяти защитникам и освободителям Калуги — фронтовикам, партизанам, подпольщикам, склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни, освобождая наш город от гитлеровских оккупантов, — подчеркнул Александр Иванов. — Каждый из нас хранит в душе глубокую признательность тем, кто выстоял и победил в священной войне, тем, кто отдал свою жизнь за Родину, за жизнь будущих поколений. Пелагея Сергеевна отважно сражалась на фронте, не жалея себя, она спасла тысячи наших раненых солдат. После Победы она много лет трудилась на благо родного края. Сегодня мы должны низко поклониться всем ветеранам, труженикам тыла и узникам концлагерей. В неимоверно тяжёлых условиях они выстояли и победили, подарили жизнь новым поколениям, восстановили лежащую в руинах страну».

Глава Калуги поздравил ветерана и пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и оптимизма.

«Хочу от всей души сказать вам простое солдатское спасибо», — поблагодарила калужан и руководство города заприсвоение почётного звания Пелагея Сергеевна Королева.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.12.16
«Мирные переговоры: гарантии нет, что все получится»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
NB!
29.12.16
Клименко «сменил позицию» по возможному отключению России от интернета
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
29.12.16
«То, что нам кажется предательством, для МИД РФ — нормальная практика»
НовосибирскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Сирийская оппозиция готова присоединиться к режиму прекращения огня — СМИ
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Руслан КостюкОт «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
Афины Греция Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
29.12.16
Навстречу Первомаю: Албин назвал новый срок завершения работ по стадиону
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
29.12.16
Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Авигдор Эскин«Свинья Обамы» против Израиля: прецедент для Крыма, Курил, Калининграда и..
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
29.12.16
Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
29.12.16
Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат
ЧитаРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
29.12.16
Путин: Подписаны документы о прекращении огня в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии — Путин
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
«Публичный медийный скандал с Марией Захаровой не повысит авторитет МИД РФ»
СаратовРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ: Версия крушения Ту-154 из-за теракта пока не снимается
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Путин обсудил с главой Египта возобновление авиасообщения
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Политика
NB!
29.12.16
Станислав СтремидловскийУкраина региональная: без друзей и с ненавистью к России и Польше
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
29.12.16
Александр ШпунтРоссия отказывается от нефти Уганды
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
29.12.16
Яков РудьДуда против Порошенко и Бандеры: кто кого?
КиевУкраина Украина и Польша Политика
ещё главное