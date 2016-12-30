Рождественский бал в Петербурге посвятили Айвазовскому
Санкт-Петербург, 30 Декабря 2016, 10:22 — REGNUM В Георгиевском зале Михайловского замка Санкт-Петербурга состоялся Рождественский бал «Морская слава Северной столицы». Он был приурочен к открытию выставки «И. К. Айвазовский. К 200-летию со дня рождения», проходящей в эти дни в Русском музее и вызвавшей большой интерес у горожан и гостей города.
Участниками бала стали воспитанники Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, курсанты Военно-морского училища им. Фрунзе и Суворовского училища.
В программу бала вошли вальс-мазурка, испанский вальс, римский марш, кадриль, большой королевский вальс и другие танцы.
Вдохновленные творчеством Ивана Айвазовского, участники бала исполнили морской вальс и морскую кадриль.
Как сообщает городское издание «Вечерний Санкт-Петербург», традицию балов предложил возобновить руководитель Вагановского училища Николай Цискаридзе.
«Нынешний, Рождественский — уже третий, первый был «онегинский», его участники были одеты в костюмы пушкинской эпохи. В прошлом году бал проходил в стенах Вагановки на улице Росси и напоминал блестящие зимние карнавалы Петербурга. Идея пригласить Рождественский бал в гости в знаменитую царскую резиденцию принадлежит Русскому музею», — отмечает «Вечёрка».
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