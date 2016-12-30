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Рождественский бал в Петербурге посвятили Айвазовскому

Общество
Курсанты, суворовцы и воспитанники Вагановского училища провели совместный бал «в морских тонах»
1 / 20 Бал к открытию выставки «И.К. Айвазовский. К 200-летию со дня рождения»
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Бал к открытию выставки «И.К. Айвазовский. К 200-летию со дня рождения»

Санкт-Петербург, 30 Декабря 2016, 10:22 — REGNUM  В Георгиевском зале Михайловского замка Санкт-Петербурга состоялся Рождественский бал «Морская слава Северной столицы». Он был приурочен к открытию выставки «И. К. Айвазовский. К 200-летию со дня рождения», проходящей в эти дни в Русском музее и вызвавшей большой интерес у горожан и гостей города.

4 / 20 Ведущие бала
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Ведущие бала

Участниками бала стали воспитанники Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, курсанты Военно-морского училища им. Фрунзе и Суворовского училища.

6 / 20 Директор Русского музея Владимир Гусев и ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Директор Русского музея Владимир Гусев и ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе

В программу бала вошли вальс-мазурка, испанский вальс, римский марш, кадриль, большой королевский вальс и другие танцы.

12 / 20 Оркестр
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Оркестр

Вдохновленные творчеством Ивана Айвазовского, участники бала исполнили морской вальс и морскую кадриль.

14 / 20 Полька-тройка
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Полька-тройка

Как сообщает городское издание «Вечерний Санкт-Петербург», традицию балов предложил возобновить руководитель Вагановского училища Николай Цискаридзе.

19 / 20 Рождественский бал «Морская слава Северной столицы»
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Рождественский бал «Морская слава Северной столицы»

«Нынешний, Рождественс­кий — уже третий, первый был «онегинский», его участники были одеты в костюмы пушкинской эпохи. В прошлом году бал проходил в стенах Ваганов­ки на улице Росси и напоминал блестящие зимние карнавалы Пе­тербурга. Идея пригласить Рождественский бал в гости в знаменитую царскую резиденцию принадлежит Русскому музею», — отмечает «Вечёрка».

20 / 20 Торжественный бал в Михайловском замке
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Торжественный бал в Михайловском замке

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Читайте ранее в этом сюжете: Масштабная выставка полотен Айвазовского открылась в Русском музее

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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