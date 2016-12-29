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Новый год в Ярославле: история города в 3D, хоккей в валенках и певица Нюша

Общество
В Ярославле открылась новогодняя ярмарка
Елка на Советской площади
Иллюстрация: Yarregion.ru
Елка на Советской площади

Ярославль, 29 Декабря 2016, 17:26 — REGNUM  29 декабря на Советской площади Ярославля торжественно открылась Новогодняя ярмарка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, именно Советская площадь станет местом, где пройдут главные новогодние торжества областного центра.

Центральная площадь Ярославля напоминает лучшие европейские рождественские ярмарки, считают в правительстве области. Здесь полностью подключена большая праздничная иллюминация, залит бесплатный каток. У большой новогодней елки установлены детская карусель и сцена, где проходит основная праздничная программа.

Уже с полудня на Советской площади начала работу торговая площадка из 23 небольших домиков-шале. Здесь можно купить сувениры и полакомиться блюдами традиционной русской и зарубежной кухни. Организаторы заманивают горожан блинчиками с разными начинками, поросенком на вертеле, французской выпечкой, мюнхенскими колбасками, различными сладостями и, конечно, новогодним глинтвейном. Ярославские производители также порадуют сограждан своей продукцией. Малышей на главной ярославской ёлке ждет резиденция Деда Мороза, где для них организованы различные мастер-классы, игры и катание с горки.

Открытие ярмарки состоялось в 16 часов. Гостей встретили Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои. А в 17.00 начался концерт певца Стаса Костюшкина.

Почетными гостями ярмарки стали глава Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель правительства региона Дмитрий Степаненко. Они приняли участие в церемонии открытия ярмарки, а также обошли всю территорию развернувшегося праздника. Первым делом высокие гости наведались в резиденцию Деда Мороза, где Дмитрий Миронов пообщался с детьми, поздравил их с наступающим Новым годом.

Также глава области поприсутствовал на открытии турнира по хоккею в валенках, который проходит на катке. Дмитрий Миронов принял участие в символическом вбрасывании шайбы, побеседовал с начинающими хоккеистами и сфотографировался с ними.

Новогодняя ярмарка будет работать в течение всех праздничных дней. В новогоднюю ночь основная праздничная программа на Советской площади начнется в 22.30. Для гостей праздника подготовлено эксклюзивное лазерное 3D шоу, посвященное истории Ярославля, а также концерт певицы Нюши. Желающим попасть на ярмарку придется пройти через металлодетекторы.

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