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Память о жертвах теракта на вокзале живёт в сердцах волгоградев

Общество
Траурный митинг прошел в центре Волгограда
Железнодорожный вокзал в Волгограде
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Железнодорожный вокзал в Волгограде

Волгоград, 29 Декабря 2016, 17:06 — REGNUM  В Волгограде с самого утра к железнодорожному вокзалу — месту трагедии, всколыхнувшей город три года назад — волгограцы несут живые цветы. Здесь же у мемориальной доски при входе в здание состоялся и траурный митинг, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

В память о каждом погибшем зажгли 18 свечей. Почтить память жертв страшного теракта собрались сотрудники правоохранительных органов и работники железнодорожной отрасли, представители областной и городской власти и жители Волгограда.

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Ровно в 12: 37 — время, когда в Волгограде произошел взрыв, унесший невинные жизни — на фоне «Позывных Волгограда» прозвучали имена всех, кто оказался тогда в эпицентре взрыва. Все замерли, склонив головы в минуте молчания. К памятному знаку возложили цветы. Панихиду по погибшим отслужил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Заупокойные службы проходят сегодня во всех храмах Волгоградской области.

Напомним, три года назад Волгоград подвергся серии террористических актов. Взрыв, прогремевший на железнодорожном вокзале Волгограда 29 декабря 2013 года, унес жизни восемнадцати человек. Большинство из них — молодые люди, которым не исполнилось и 30 лет, а также двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году также три года исполнилось со дня еще одной трагедии. Тогда — 21 октября 2013 года — жертвами теракта в автобусе № 29, следовавшем в Красноармейский район Волгограда, стали семь человек. Бомбу привела в действие смертница.

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