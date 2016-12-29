Новый год в Воронеже: шоу барабанщиков, экскурсии и бесплатные катки

Воронеж, , 17:01 — REGNUM Старт новогодним мероприятиям в Воронеже официально дадут в 16:30 31 декабря — открытием главной городской елки. Пока же в городе завершается подготовка к новогодним праздникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Основная праздничная программа на главной площади Воронежа 31 декабря рассчитана до 21:20. Откроется праздник новогодним экраном Воронежских путешествий. Работать он будет в течение всех дней новогодних каникул.

На большом экране все желающие смогут увидеть мультфильмы «Снежная Королева» и «Снежная Королева-2» воронежской студии Wizart Animation. Также воронежцы смогут стать участниками видеоэкскурсий — по Воронежскому областному краеведческому музею, кораблю «Гото Предестинация», заповеднику «Костенки», музею-заповеднику «Дивногорье», по биосферному заповеднику, а также по усадьбе Веневитинова, дворцовому комплексу Ольденбургских, Воронежскому зоопарку.

Продолжится праздник на главной площади 31 декабря сказочным представлением. В 18:00 воронежцам и гостям города представят световое шоу. В программе также — лазерное шоу, выступления танцоров и даже шоу барабанщиков.

С 1 по 7 января на площади Ленина будут организованы культурно-массовые мероприятия. Помимо работы экрана Воронежских путешествий, воронежцы смогут принять участие в массовых катаниях на коньках, увидеть театрализованные представления.

Мероприятия — елки, представления, спортивные состязания — будут проходить во всех районах города.

Отметим, что в связи с проведением праздничных мероприятий в центре города будет ограничено движение транспорта.

Так, уже с 06:00 31 декабря в районе площади Ленина будет запрещена парковка. С 15:00 — закрыто движение транспорта по площади Ленина вдоль Кольцовского сквера со стороны Воронежского государственного театра оперы и балета до пересечения с улицей Платонова.

С 7:00 2 января до 18:30 7 января будет запрещена парковка, а также ежедневно 12:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 18:30) со 2 по 7 января будет закрываться движение по площади Ленина.

Также в ночь на Рождество — с 22:00 6 января до 05:00 7 января — будет перекрыто движение по улице Освобождения труда, от улицы Сакко и Ванцетти.