Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя

Владимир, , 16:52 — REGNUM Руководитель владимирской компании-перевозчика «БигАвтоТранс» Автандил Биганов покончил собой не из-за чиновников областной администрации, а из-за городского руководства. Об этом губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила на пресс-конференции 29 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению главы региона, трагедия произошла из-за того, что «город не работал с Бигановым».

«Это же надо такое придумать, что Биганов повесился из-за Орловой. Но это же полный бред. Люди взяли кредиты, залезли в долги, заложили все свое имущество, а при чем тут администрация и губернатор? Потому что не работал город с Бигановым. Не занимались маршрутами, как положено, они должны были заниматься», — сказала глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприниматель покончил с собой 4 июля 2016 года. Его тело было обнаружено в офисе компании. Причем знакомые бизнесмена говорили о том, что суицид связан с проблемами на работе — несколько месяцев перед самоубийством предприниматель пытался вернуть маршруты городского транспорта, которые мэрия отдавала конкуренту фирмы.

Через несколько дней после самоубийства жители Владимирской области начали сбор подписей за отставку Светланы Орловой с поста губернатора в связи с самоубийством Автандила Биганова.

«На наш взгляд, персональную ответственность за произошедшее должна понести губернатор Светлана Юрьевна Орлова. В этой связи мы требуем досрочно прекратить её полномочия и отправить в отставку», — говорилось в документе.

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