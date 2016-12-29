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Клименко «сменил позицию» по возможному отключению России от интернета

Общество
В Госдуме отметили непоследовательность советника президента по вопросу кибербезопасности
Блокировка сети
Иллюстрация: Pixabay.com
Блокировка сети

Москва, 29 Декабря 2016, 16:51 — REGNUM  В Госдуме обратили внимание на смену позиции советника президента России по интернету Герман Клименко по вопросу возможного отключения России от мирового интернета, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Клименко заявил о том, что «Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета», именно поэтому, по его словам, критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на территории России. В то же время в январе 2016 года предложение замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олега Нилова заблокировать интернет террористам ИГИЛ (запрещена в России) Клименко назвал «набором звуков», поскольку якобы это невозможно и вообще является «фигней», указал депутат.

Нилов напомнил, что свое предложение высказал в письме к главе МИД России Сергею Лаврову, отметив, что блокировку доступа в интернет с территорий, подконтрольных «Исламскому государству» (запрещена в России), может осуществить США, где расположены головные DNS-сервера, который раздают IP-адреса всему миру. По мнению депутата, этот вопрос курирует ICANN — международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования интернета. Региональные регуляторы получают от этой компании диапазоны IP-адресов, которые впоследствии раздают пользователям, указал он. «Таким образом, сегодня имеются возможности отключить от интернета конкретный регион и даже целую страну», — делал вывод Нилов. Парламентарий указывал на такие прецеденты: в 2014 году президент США Барак Обама заявил, что США вынуждены ответить властям Северной Кореи на кибератаку на компанию Sony Pictures, вскоре после этого в КНДР произошли сбои с интернетом, и страна была фактически отключена от него.

Спустя почти год Клименко свое мнение кардинальным образом изменил, заявив о том, что в настоящее время стоит задача отрегулировать российский сегмент интернета таким образом, чтобы защититься от возможного отключения России от мировой сети, обратил внимание Нилов.

Российским гражданам стоит приготовиться к тому, что страну могут отключить от мирового интернета. Об этом сообщил советник президента РФ по интернету Герман Клименко в интервью RT. «Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета, — высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Клименко: Запад может отключить Россию от мирового интернета

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