Суд Англии и Уэльса решает судьбу исторического парка в Ярославле?

Ярославль, , 16:50 — REGNUM По требованию иностранной компании Арбитражный суд Ярославской области наложил запрет на регистрационные действия в отношении Петропавловского парка в Ярославле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в арбитражном суде, поводом стало взыскание крупной задолженности с арендатора парка — ООО «ГИЛСИ».

Согласно решению Коммерческого суда Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда Англии и Уэльса, ООО «ГИЛСИ» обязано выплатить в пользу компании с ограниченной ответственностью DVF1 SPV Limited 7 310 941 доллар США и издержки в размере 10 207 фунтов стерлингов. Это решение было принято 22 июня 2016 г, но до сих пор не исполнено. В связи с этим взыскатель обратился в Арбитражный суд Ярославской области за признанием этого решения действующим на территории РФ и его исполнением. Арбитраж удовлетворил этот иск полностью. Причем ответчик не направил в суд своих представителей и никак не оспорил иск. Обеспечением исполнения судебного решения стало право аренды Петропавловского парка. И именно в этом обстоятельстве ярославские градозащитники видят подвох.

Вокруг сохранения Петропавловского парка, являющегося памятником культурного наследия федерального значения, сломано немало копий. Арендатор — компания «ГИЛСИ» — заявляет о намерении воссоздать парк, но при этом просит изменить назначение отдельных его территорий с рекреационной зоны на зону застройки. Защитники парка протестуют, обвиняя арендатора в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и в намерениях реализовать в парке масштабную застройку.

Так, ярославская градозащитница Елена Богданова высказала предположение, что история с взысканием крупного долга со стороны иностранной компании — это продуманная схема, которая позволяет передать Петропавловский парк в частные руки.

«Со слов взыскателя — я присутствовала на заседаниях ярославского Арбитражного суда — в 2004 году ООО «ГИЛСИ» взяло у британской фирмы займ в 4 млн долларов на два года. Но за это время в счет погашения долга не было выплачено ни копейки. В июне долг был взыскан в судебном порядке, причем с учетом процентов и просрочки суд насчитал «ГИЛСИ» более 7 млн долларов. Что интересно: займ давала одна фирма, а взыскивала другая, причем зарегистрированная на Сейшелах. А коль скоро активов у «ГИЛСИ» нет, обеспечение исполнения судебного решения обратилось на право аренды парка. И как нельзя вовремя — ведь Территориальное управление Росимущества по распоряжению головной организации инициировало расторжение договора аренды. Теперь, даже если договор будет расторгнут, никаких регистрационных действий с парком производиться не может. Зато право аренды может быть передано взыскателю. Мое личное предположение, что это специально разыгранная комбинация», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Елена Богданова.

Она отметила, что договор аренды Петропавловского парка предполагает возможность получить его в собственность. Для этого арендатор при одобрении территориального управления Росимущества передает парк в аренду другой организации, а та при условии добросовестного исполнения договора аренды, получает преимущественное право приватизации.

«То есть, если бы парк выставляло на продажу Росимущество, необходимо было бы проводить конкурс. А тут уже имеется конкретный приобретатель. Оценку объекта можно произвести различными способами с различным же результатом. В результате иностранная компания вполне выгодно может стать собственником ярославского памятника культуры федерального значения», — поделилась своим предположением Елена Богданова.

Получается, судьба Петропавловского парка теперь будет решаться в английских судах, а суды российские ввиду международных соглашений будут вынуждены эти решения поддерживать. Между тем, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM Елена Богданова, в ноябре ООО «ГИЛСИ» обратилось в Ярославский областной суд с иском о переводе территории парка из рекреационной зоны в зону общественно-жилой застройки. Рассмотрение иска начнется во второй декаде января.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославцы просят Владимира Путина спасти Петропавловский парк от застройки