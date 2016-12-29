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Почти 550 предложений: Генплан Краснодара будут дорабатывать

Общество
Проект в предложенном виде принимать нельзя, уверены власти

Краснодар, 29 Декабря 2016, 16:38 — REGNUM  Проект генерального плана кубанской столицы отправлен на доработку. Об этом стало известно сегодня, 29 декабря, на очередной встрече с активной общественностью города, которая прошла в администрации Краснодара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, в ходе публичных слушаний поступило почти 550 обращений от краснодарцев, которые будут учтены в дальнейшей работе.

На сегодняшней встрече главным вопросом стало продолжение процедуры утверждения предложенных изменений в главный градостроительный документ города или ее прекращение. Изучив всю ситуацию, все вопросы и проблемы, связанные с нынешним проектом, мэр Краснодара Евгений Первышов предложил в нынешнем виде проект генплана отправить на доработку.

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Генплан Краснодара власти с общественностью обсудят только в следующем году

Градоначальник добавил, что среди изменений, предлагаемых в генеральный план, есть и крайне важные, по которым в дальнейшем будет проводиться отдельная работа. Например, чтобы закрепить зеленые зоны там, где их необходимо обозначить, а также, чтобы привести генплан к реальности, например, в тех случаях, когда зеленые зоны изначально «нарисовали» поверх жилых домов или там, где дома уже построены.

Еще одно важное решение, принятое мэром — все последующие доработки и корректировки в генеральный план будут разрабатываться муниципальным учреждением «Горкадастрпроект», а не коммерческой организацией, как это было раньше. А уже в январе планируется сформировать экспертный совет, который будет принимать участие в принятии важных решений, касающихся перспективы развития города. Совет на 100% будет состоять из общественников. Численность еще пока не определена.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально публичные обсуждения изменений генерального плана Краснодара должны были состояться в середине ноября прошлого года. Затем были перенесены на конец 2015 года, а уже летом текущего года, согласно постановлению главы города, намечены на период с 26 июля по 19 сентября. И снова не состоялись. В итоге первая из 33 встреч, посвященных обсуждению главного градостроительного документа, прошла 15 ноября в Прикубанском районе. Затем подобные встречи были организованы во всех внутригородских округах и в пригородных населенных пунктах.

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