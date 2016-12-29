Традиции или педофилия? В Екатеринбурге 12-летняя цыганка ждёт ребёнка

Екатеринбург, , 16:27 — REGNUM В Екатеринбурге раскручивается история любви и беременности 12-летней цыганки. Девочку госпитализировали из-за подозрений на осложнение беременности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О факте обращения девочки за медицинской помощью медики заявили в правоохранительные органы. В ходе проверки выяснилось, что она вышла замуж за юношу немногим старше неё. И этот юноша является отцом ребёнка. Как пишет Life.ru, ему всего 16 лет.

Примечательно, что у девочки нет никаких документов. Сами представители цыганского табора заявляют, что действовали согласно своим традициям. По их словам, цыганские девочки обычно рано выходят замуж, пишут местные СМИ.

Сама девочка уверяет: отношения с её молодым человеком основаны на любви. Тем не менее, её изъяли из табора и поместили в приют. А силовики завели уголовное дело по факту полового сношения с лицом, не достигшим 14-летнего возраста. Сейчас в рамках уголовного дела проводится проверка.