Четверг, 29 Декабря 2016 года
17:33:33 МСК

Почти десять тонн контрафактного алкоголя изъяты в Новосибирской области

Общество
В подпольном цехе каждые сутки выпускало около четырех тысяч бутылок спиртосодержащей продукции, название которой варьировалось в зависимости от пожеланий заказчика

Новосибирск, 29 Декабря 2016, 16:32 — REGNUM  Новосибирские полицейские пресекли деятельность подпольного водочного цеха в городе Обь. В обнаруженном сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции помещении осуществлялось изготовление, хранение и продажа контрафактной продукции под видом крепкого алкоголя.

Как рассказали ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, технологическая линия представляла собой несколько емкостей, шланги, фильтры и водопроводный кран, посредством которого спиртосодержащая жидкость разливалась в бутылки. Здесь же на специальном станке происходила упаковка готовой продукции. Нелегальное производство каждые сутки выпускало около четырех тысяч бутылок спиртосодержащей продукции, название которой варьировалось в зависимости от пожеланий заказчика.

«18,5 тысячи пол-литровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью было изъято. Кроме этого, сотрудники полиции обнаружили свыше 1,3 тыс. литров спирта и семь тысяч пустых бутылок, этикетки и специальные марки с признаками подделки. Среди изъятого оказались несколько экземпляров из прежних заказов, наглядно характеризующих кустарные условия производства алкоголя. Мало того, что на этикетке и спецмарке не совпадали названия предприятий-производителей, нелегалы, как выяснилось, разливали продукцию под маркой давно закрывшегося водочного завода. Также подозрение вызвало несоответствие времени производства горячительного напитка и выпуска специальных марок», — пояснили ИА REGNUM в новосибирской полиции.

Продукция этого нелегального производства распространялась мелкими партиями на рынках в отдаленных районах Новосибирской области, более крупные партии контрафактного спиртного поставлялись в соседние регионы. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются и в настоящее время. Сотрудники полиции устанавливают каналы поставок поддельного алкоголя и другие факты противоправной деятельности нелегалов. В ближайшее время будут проведены исследования качества алкогольной продукции, изготовленной в подпольных условиях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
NB!
29.12.16
Клименко «сменил позицию» по возможному отключению России от интернета
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
29.12.16
«То, что нам кажется предательством, для МИД РФ — нормальная практика»
НовосибирскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Сирийская оппозиция готова присоединиться к режиму прекращения огня — СМИ
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Теракт в Берлине: Число жертв могло быть гораздо больше
БерлинГермания Теракты в Германии Общество
NB!
29.12.16
Руслан КостюкОт «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
Афины Греция Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
29.12.16
Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Авигдор Эскин«Свинья Обамы» против Израиля: прецедент для Крыма, Курил, Калининграда и..
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
29.12.16
Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
29.12.16
Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат
ЧитаРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
29.12.16
Путин согласился с предложением сократить военное присутствие РФ в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Путин: Подписаны документы о прекращении огня в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
«Публичный медийный скандал с Марией Захаровой не повысит авторитет МИД РФ»
СаратовРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ: Версия крушения Ту-154 из-за теракта пока не снимается
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
В Дагестане задержана группа террористов, готовивших теракты в Москве
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
29.12.16
Путин обсудил с главой Египта возобновление авиасообщения
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Политика
NB!
29.12.16
Александр ШпунтРоссия отказывается от нефти Уганды
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
29.12.16
Яков РудьДуда против Порошенко и Бандеры: кто кого?
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
29.12.16
Референдуму в Южной Осетии — новую повестку дня! Обращение Э. Д. Кокойты
ЦхинвалЮжная Осетия Референдум о присоединении Южной Осетии к России Политика
NB!
29.12.16
Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
ещё главное