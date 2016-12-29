Почти десять тонн контрафактного алкоголя изъяты в Новосибирской области

В подпольном цехе каждые сутки выпускало около четырех тысяч бутылок спиртосодержащей продукции, название которой варьировалось в зависимости от пожеланий заказчика

Новосибирск, , 16:32 — REGNUM Новосибирские полицейские пресекли деятельность подпольного водочного цеха в городе Обь. В обнаруженном сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции помещении осуществлялось изготовление, хранение и продажа контрафактной продукции под видом крепкого алкоголя.

Как рассказали ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, технологическая линия представляла собой несколько емкостей, шланги, фильтры и водопроводный кран, посредством которого спиртосодержащая жидкость разливалась в бутылки. Здесь же на специальном станке происходила упаковка готовой продукции. Нелегальное производство каждые сутки выпускало около четырех тысяч бутылок спиртосодержащей продукции, название которой варьировалось в зависимости от пожеланий заказчика.

«18,5 тысячи пол-литровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью было изъято. Кроме этого, сотрудники полиции обнаружили свыше 1,3 тыс. литров спирта и семь тысяч пустых бутылок, этикетки и специальные марки с признаками подделки. Среди изъятого оказались несколько экземпляров из прежних заказов, наглядно характеризующих кустарные условия производства алкоголя. Мало того, что на этикетке и спецмарке не совпадали названия предприятий-производителей, нелегалы, как выяснилось, разливали продукцию под маркой давно закрывшегося водочного завода. Также подозрение вызвало несоответствие времени производства горячительного напитка и выпуска специальных марок», — пояснили ИА REGNUM в новосибирской полиции.

Продукция этого нелегального производства распространялась мелкими партиями на рынках в отдаленных районах Новосибирской области, более крупные партии контрафактного спиртного поставлялись в соседние регионы. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются и в настоящее время. Сотрудники полиции устанавливают каналы поставок поддельного алкоголя и другие факты противоправной деятельности нелегалов. В ближайшее время будут проведены исследования качества алкогольной продукции, изготовленной в подпольных условиях.