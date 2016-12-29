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Правосудие по-суражски: на Брянщине продолжаются суды против закрытия школ

Общество
Жители деревни Глуховка проиграли суд против закрытия школы
Школа в Глуховке оказалась закрыта 1 сентября Школа в Глуховке оказалась закрыта 1 сентября

Брянск, 29 Декабря 2016, 16:18 — REGNUM  28 декабря Суражский районный суд Брянской области под председательством судьи 4 квалификационного класса Нефёдова Э. А. отказался признать незаконной ликвидацию Глуховской школы. Таким образом, очередной представитель Фемиды стал на сторону оптимизаторов сети образовательных учреждений Брянской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Глуховской школе обучалось 30 детей. Теперь им для получения знаний ежедневно приходится проделывать опасный для жизни многокилометровый маршрут.

1 сентября 2016 года вместо Дня знаний учеников Глуховской школы встретил замок на двери. И, несмотря на то, что суражская администрация сама отменила своё же постановление о ликвидации этой школы, к образовательному процессу в ней так и не приступили.

Родители обратились в прокуратуру с просьбой разобраться, почему школу не открыли. Прокурор района Гончаров В. В. дал ответ, что все ученики уже обучаются в других образовательных учреждениях и никаких нарушений законодательства не обнаружено.

После такого невнятного ответа гражданам не осталось ничего, кроме как обратиться в суд со следующими требованиями:

1. Признать ответ прокуратуры Суражского района Брянской области № 372ж-2016 от 21 сентября 2016 года незаконным;

2. Обязать администрацию Суражского района Брянской области возобновить образовательный процесс в МБОУ «Глуховская ООШ»;

3. Признать действия администрации Суражского района Брянской области по закрытии МБОУ «Глуховская ООШ» и ограничения прав на доступное образование незаконными;

4. Привлечь виновных лиц к административной ответственности.

Дальнейшим манипуляциям ликвидаторов, вероятно, позавидовали бы даже опытные шулеры.

Сначала они письменно заявили, что закрыли Глуховскую школу на основании постановления от 29 февраля 2016 года и приложили копию документа. Но дело в том, что прокуратура в своём ответе написала, что это постановление по её представлению было отменено ещё в мае 2016.

Когда в следующем заседании 12 декабря нестыковка была выявлена, представитель суражской администрации Зайцев тут же заявил, что просто ошибся и на самом деле школу закрыли по постановлению от 9 сентября 2016. По его мнению, разбирательство следовало прекратить, поскольку к этому моменту три месяца, отведённые на обжалование истекли. По всей видимости, предыдущая ошибка не была случайной и была попыткой затянуть разбирательство и направить суд по ложному пути. Но, как это нередко бывает, хитрец просчитался: 12 декабря был как раз последний день на обжалование.

Странным показалось и поведение прокуратуры, которую не возмутил подобный поворот. Ведь, если причиной ликвидации стало постановление от 9 сентября, то либо она не провела надлежащую проверку, либо сознательно утаила от граждан факт наличия данного документа.

Далее встал вопрос о том, почему постановление о ликвидации не было опубликовано надлежащим образом. Все подобные акты администрации согласно уставу должны в десятидневный срок публиковаться в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальный вестник Суражского района». В № 19 бюллетеня этого постановления быть не могло, поскольку он вышел 1 сентября. В 20-м номере от 28 октября его тоже нет. Следовательно, даже если это постановление было состряпано не накануне суда, то жители не могли о нём узнать.

В ходатайстве представителя истца об истребовании документов, необходимых для надлежащего рассмотрения дела, он отказал, предложив истцам самостоятельно запросить их у ответчика. Срок ответа на запросы граждан 30 дней, а следующее заседание было назначено через 16.

Администрация, правда, предоставила часть затребованного к заседанию 28 декабря, заявив при этом, что остальных документов у них нет.

Зато в руках невозмутимого представителя администрации Зайцева неожиданно появился «Муниципальный вестник Суражского района» № 19 (продолжение) от 9 сентября, который жителям почему-то ранее найти нигде не удалось. Оспариваемое постановление там есть, правда, в содержании оно имеет другой номер и датировано не 9 сентября, а 11 августа.

Такие нестыковки не удивили судью Нефёдова, он отверг ходатайства истца о переносе заседания для ознакомления с материалами, не стал истребовать недостающие документы. Доводы о качестве дорог, о неучтённом мнении жителей, неправомочности оценочной комиссии и прочем также не были им услышаны. Он огласил материалы дела и постановил отказать защитникам Глуховской школы в удовлетворении их иска.

Эксперт Родительского Всероссийского Сопротивления (РВС) Сергей Муравьёв, выступавший в этом деле в качестве представителя истца заявил, что, по его мнению, Суражский суд не исследовал данное дело надлежащим образом и принял необоснованное, неправовое решение. Поэтому сторона истца намерена подать апелляционную жалобу в Брянский областной суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Ликвидаторы школ Брянщины перевозят детей по разбитым дорогам

regnum author Александр Лебедев
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