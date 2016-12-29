В Самаре на Новый год жителей будут охранять 250 полицейских

Самара, , 16:02 — REGNUM В новогодние праздники в Самаре будут приняты дополнительные меры безопасности в местах массового скопления людей, а также усилится обеспечение антитеррористической защищенности важных объектов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, не уточнив, сколько частных охранников и бойцов нацгвардии намерены поддерживать порядок на улицах города.

Планируется, что в новогоднюю ночь площадь имени Куйбышева посетят около 15 тыс. человек. Охранять порядок во время гуляний будут 100 сотрудников полиции. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января на богослужениях в церквях и храмах порядок обеспечат 150 сотрудников полиции.

Также все места народных гуляний проверят сотрудники кинологической службы. Особое внимание в дни новогодних праздников будет уделено соблюдению мер пожарной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 декабря по 15 января в Самара установлен особый противопожарный режим.

В Самаре в новогодние праздники отделение экстренной офтальмологической помощи СОКОБ имени Т. И. Ерошевского будет работать ежедневно в круглосуточном режиме, заявил региональный Минздрав.

Сравнительная статистика данных «глазного травмпункта» за последние три года показывает, что чаще всего пациенты получают травмы из-за собственной невнимательности и беспечности. Ежегодно в период новогодних каникул увеличивается число пациентов отделения экстренной офтальмологической помощи больницы имени Т. И. Ерошевского, сообщили ИА REGNUM в Минздраве области.

Например, год назад за срочной помощью к офтальмологам с «новогодними» травмами глаз обратились 17 пациентов. Большая часть из них получила легкие повреждения глаз от попадания елочных иголок и искр бенгальских огней (в 2014-м таких пациентов было пятеро). «Но, к сожалению, снова не обошлось и без серьезных травм: от «удара» пробкой шампанского пострадало 3 человека, от ожогов, полученных при зажигании фейерверка, — 2 человека. Виной тому неосторожность жителей при обращении с традиционными новогодними атрибутами: праздничными фейерверками, хлопушками, петардами и т.п.», — отмечают специалисты.

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