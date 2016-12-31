Алтайское правительство; выборы, «факиры» и «политические гадюки»; провал и обновление «ЕР; «Вернули время!»; импортозамещение во благо; демография и здравоохранение; дураки, дороги и коммунальные аварии; нашествие гнуса и природные аномалии: обзор алтайских событий

Светлана Шаповалова, , 03:35 — REGNUM

Алтайское правительство

В течение 2016 года, наконец, решился вопрос о смене способа управления регионом. Публично об этом было заявлено в начале мая. Правда, тогда речь шла только о передаче Управлению по физической культуре и спорту функций и полномочий Главобразования в сфере молодежной политики. Предполагалось переименовать спортивное ведомство в Управление спорта и молодежной политики Алтайского края. Вторым изменением стало делегирование Главобразованию функций и полномочий Главного управления экономики и инвестиций в сфере научной деятельности.

Собственно, саму новую структуру губернатор анонсировал только в середине июня.

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Поправки в законодательство, согласно которым 1 января 2017 года в Алтайском крае заработает правительство, региональные депутаты приняли этим летом. А в конце декабря был обозначен поименный состав утвержденного правительства.

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Выборы, «факиры» и «политические гадюки»

2016 год для жителей региона был ознаменован не только выборами депутатов Госдумы, но и местного парламента. Помимо этого, состоялся ряд более мелких избирательных процессов, но, как выяснилось — с далеко идущими последствиями.

К примеру, поражение единороссов в Камне-на-Оби при голосовании за новый состав местных депутатов нового муниципального образования породило неразрешимую по сей день проблему с назначением главы. Руководивший ранее территорией Федор Нейден, при помощи ресурсов которого справедливороссы взяли большинство в местном представительном органе, сейчас рвется во власть всеми доступными способами.

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Не гнушаются его сторонники и откровенным саботажем, в результате которого наступивший отопительный сезон в Камне-на-Оби был едва ли не сорван: народные избранники тянули с ответом на предложение исполнительной власти создать резервный фонд для обеспечения города углем. Вместе с тем, сторонники Найдена без проблем решают на сессиях другие вопросы. К примеру — недавно в ущерб общественным организациям определили себе доплаты — по 1 тыс. рублей в месяц.

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Большие выборы в Алтайском крае начали задолго до старта избирательной кампании. Это выражалось, прежде всего, в том, что 28 января, был анонсирован новый проект схемы одномандатных избирательных округов, образуемых для проведения выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания.

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«Основной принцип новой схемы — привязка к четырем избирательным округам Государственной Думы. Девять округов АКЗС составляют один округ Госдумы, которые, тоже претерпели изменения», — отмечал официальный сайт алтайских законодателей. По итогам такой лепестковой нарезки существенно преобразился Барнаульский округ.

К примеру, избиратели Железнодорожного и Центрального района столицы Алтайского края в день выборов обнаружили себя в одном округе с избирателями не только Белокурихи, но и с десятком других сельских территорий.

Что касается, собственно хода избирательной кампании, то губернатор Александр Карлин еще в январе спрогнозировал появление «факиров» и «политических гадюк».

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Метафорическое высказывание о появлении на предстоящих выборах в регионе «факиров, которые будут управлять надутыми ими же политическими гадюками» было произнесено в ходе визита к рабочим алтайского приборостроительного завода «Ротор». Начальник департамента информационной политики Алтайского края Андрей Ляпунов тогда даже был вынужден пояснить: «В ходе кампаний губернатор предположил возможное появление на территории края неких кандидатов из-за предела региона, которые персонально совершенно неизвестны его жителям, профессиональная деятельность и достижения которых также незнакомы избирателям, персоны, которые могут вообще не входить ни в какие формальные или неформальные политические или общественные структуры. Однако, благодаря усилиям сомнительных политтехнологов, как губернатор образно выразился — факиров, их фигуры путем пиаровских манипуляций могут быть раздуты до неимоверных величин через популистские, но пустые обещания».

Действительно, заезжие кандидаты присутствовали на выборах. Но, по сравнению с некоторыми своими, вели они себя достаточно скромно.

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Провал и обновление «Единой России»

В партии власти произошли значительные чистки и ротации. А начались они в феврале, с объявления процедуры предварительного голосования. Ее проведение и заявленная открытость подкупала новизной. И наблюдать за первыми дебатами ее участников было особенно интересно.

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«Сегодня мы, по сути, приступаем к формированию новой команды «Единой России» и ждем, что представители общественных организаций, жители края заявят о себе именно в качестве кандидатов. А партия поддержит решение, которое примут наши избиратели 22 мая в ходе предварительного голосования», — заявлял в марте 2016 года Борис Трофимов. Интересно, предполагал ли он, что спустя 9 месяцев он не только перестанет быть лидером алтайских единороссов, но и упустит кресло алтайского спикера?

Комментируя в октябре низкий результат партии «Единая Россия» на недавних думских выборах в Алтайском крае, Виталий Снесарь отметил, что партийцев подвело состояние местной партийной структуры.

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«Есть болезнь, которая присуща любой партии власти, — инерционность. Ожидание, что кто-то за тебя все сделает. Когда есть определенный фронт работы, но к нему относятся так: пришлют задание — прочитаем, кого-нибудь привлечем, кого-то сагитируем, а не пришлют — и ладно. Есть еще определенная доля самоуверенности и даже снобизма в духе «да кому мы здесь можем проиграть — мы же большие руководители, директора», — высказался Виталий Снесарь.

Борис Трофимов, в свою очередь, отмечал, что в сложившихся условиях самое простое решение — взять ответственность полностью на себя.

Вернули время!

В марте 2017 года компетентность и активная гражданская позиция алтайского ученого, кандидата физико-математических наук, доцента Алтайского государственного технического университета, сотрудника лаборатории исследования космического пространства Алтайского государственного педагогического университета Александра Каплинского и преподавателя Алтайского государственного университета Романа Неприятеля помогли жителям региона вернуться в привычный часовой пояс. Его аргументированным доводам по переводу часов вняли не только законодатели, но и активисты аналогичной инициативы в других регионах.

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Между тем, еще летом и осенью 2015 года жители региона буквально «закидали» власти письмами с жалобами на темные вечера и светлые ночи, но ни местные депутаты, ни чиновники не спешили с ответом, а рекомендовали «не торопиться, и получше изучить данный вопрос».

«В 1930 году, когда было введено декретное время, Алтайского края еще не существовало. Был Западно-Сибирский край с центром в Новосибирске. И все наши регионы, которые потом преобразовались в Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай — все они вошли в зону UTC+7», — напомнил Александр Каплинский в интервью, опубликованном редакцией в августе 2016 года.

27 марта 2016 года, под давлением общественности, регион все-таки перешел из пятой часовой зоны в шестую, переведя стрелки на один час вперед и вернувшись, таким образом, к «летнему времени».

Импортозамещение во благо

Из позитивных событий в экономике практически красной нитью по всему году проходит тема импортозамещения. По итогам исследования реализации субъектами РФ стратегии импортозамещения в 2015 году, Алтайский край был признан одним излидеров. В 2016 году заметные успехи достигнуты в продовольственном импортозамещении.

О том, что антироссийские санкции идут во благо региону, в марте сообщил первый вице-губернатор Алтайского края Сергей Локтев.

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«Если вы помните, дефолт 1998 года был губителен для промышленных предприятий: произошло значительное снижение объемов промышленного производства, многие предприятия вообще остановились. Это привело к очень серьезным последствиям и для нашей экономики, и для социальной сферы. А на сегодняшний день, мы должны констатировать, дефолтных явлений не наблюдается. И более того, антироссийские санкции, по сути, идут нам на пользу. Значит надо использовать этот момент чтобы серьезно закрепиться на рынках. Но при этом, мы должны отдавать себе отчет, что санкции эти не будут бесконечными. Но когда их отменят, нужно быть уверенными что наша продукция останется конкурентной», — отмечал первый вице-губернатор на расширенном собрании Союза промышленников Алтая и регионального управления по промышленности.

Доля алтайских продуктов в розничной сети региона сейчас превышает уже 60%. На этом фоне намного лучше стали себя чувствовать предприятия АПК региона. Алтайским аграриям в последние два года оказывается существенная поддержка «по всем фронтам», что не могло не сказаться на впечатляющем результате: урожай зерна в первоначально оприходованном весе составил более 5 миллионов тонн. Причем, такой результат достигнут, несмотря на зачастившие на Алтай ураганные ветра, град и ливни.

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Генеральный директор ООО Альянс-Агро, руководитель группы «Аграрный бизнес» ОНФ в Алтайском крае Александр Босяк признает, что для алтайских аграриев наступают лучшие времена.

«Засеяли в этом году порядка 5000 га. земель: пшеница, чечевица, гречиха, ячмень. В следующем году добавляем еще около 2000 гектар, и вводим в оборот новую интересную культуру. Какую? Пока секрет», — отмечает он.

Демография и здравоохранение

В апреле власти объявили о небывалых показателях рождаемости в регионе. «Алтайский край достиг рекордной рождаемости за последние 20 лет», — эту информацию со ссылкой на заявление бывшего вице-губернатора Даниила Бессарабова, опубликовали многие СМИ. Цитировали также данные крайздрава о том, что с 2008 года в регионе рождается более 30 тысяч детей, и что Алтайскому краю удалось добиться стабилизации показателя смертности населения. (Этот показатель сохранился на уровне двух последних лет — 14,2 на тысячу человек).

Улучшению показателей способствовала доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом в течение года неоднократно говорили не только чиновники крайздрава, но и, к примеру, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае, прославленный врач Яков Шойхет. Он, в частности, отмечал, кто количество высокотехнологичных операций в Алтайском крае возросло на 20%.

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В июне о правильном выборе вектора развития системы здравоохранения заявлял главврач Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо.

«Прежде всего, это кластерный подход, который предполагает возможность взаимодействия всех лечебных учреждений. В отношении организации здравоохранения в крае все выстроено совершенно четко. Та модель, которая сейчас создана и развивается, может быть, не идеальная, но правильная, и будет приносить результаты», — подчеркивал доктор.

В августе главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье заявил, что алтайским докторам вполне по силам операции по трансплантации сердца.

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В ноябре поступила еще одна добрая новость — алтайские нейрохирурги планируют поставить на поток проведение уникальных нейрохирургических операций.

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Несомненно, самым впечатляющим достижением в сфере здравоохранения стало открытие крупного учреждения здравоохранения. В декабре Барнаул стал одним из 32 городов, где в соответствии президентской программой, построен современный перинатальный центр «ДАР».

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На 34 тысячах квадратных метров размещены: поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр пренатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами и много чего еще.

Дураки, дороги и коммунальные аварии

Одна из двух известнейших российских бед начала беспокоить жителей алтайского края как никогда рано. Причина тому — климатическая. Уже в марте вместе со снегом сошел и асфальт. Характерный видеоролик того времени — создал рубцовчанин. Устав ждать наведения порядка на дорогах, он смонтировал шутливое видео о том, как он в дорожных «морях» рыбу ловит.

Из позитивных событий — строительство автомобильной дороги «Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области» у Павловска. Власти обещают, что через несколько лет это будет первоклассная трасса.

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Коммунальными авариями, реками воды по дорогам и провалившимся по асфальт автомобилем запомнился год барнаулцам. Действительно, коммунальщики начали «радовать» горожан подобными сюрпризами с апреля. Причем, трубы рвались не только в центре города, но и в спальных районах, и на периферии.

Особенно впечатляющий фонтан горожане наблюдали в мае. Из-за опрессовки на пересечении улиц Антона Петрова и Попова произошел мощный порыв — вода под давлением вырвалась из-под земли и начала заливать многоэтажный жилой дом по адресу Попова, 96.

А провал автомобиля случился 20 мая: провалился он на парковке по адресу Красноармейский, 72.

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Устав, вероятно, оправдываться за каждое коммунальное ЧП, чиновники во всеуслышание объявили: учитывая изношенность труб и подвижки грунта, подобных аварий не избежать и в дальнейшем.

Нашествие гнуса и природные аномалии

В апреле многие жители Алтайского края столкнулись с небывалым нашествием клопов: сотни маленьких крылатых насекомых, источаемых клопиный запах, облепили окна жилищ.

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Одни связывали нашествие с необычайно ранней весной, другие — с проведением субботников в парках и сельхозпалами. Впрочем, особых беспокойств они не принесли, да и энтомологи Алтайского госуниверситета успокаивали: клопы эти были и раньше (правда, не в таких количествах), но люди не обращали на них внимания.

После аномально жаркого апреля, когда температура воздуха поднималась до +26 градусов Цельсия, Алтай накрыла волна холода. В ночь на 3 мая в Бийске и в Белокурихе выпал снег. Самые впечатляющие кадры туристы сделали на Семинском перевале: снега там было столько, что некоторые даже на лыжах успели покататься.

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Необычайно теплые зима и начало весны привели к тому, что первая волна паводка пришла в регион в конце марта. Подтоплению подверглись некоторые дороги, приусадебные участки и ряд поселков, но превентивные меры были приняты вовремя — обошлось без серьезных последствий.

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Правда, чуть позднее большая вода спровоцировала активное размножение комаров, которые немало досадили этим летом жителям всего Алтайского края.

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По сравнению с наводнением, которое пришлось пережить жителям села Батурово, комариный гнус — это, конечно, еще цветочки.

Вечером 18 июля сильнейший ливень прошелся по Шелаболихинскомы району так, что сильно, что вместе с потоками воды в Батурово уносило дворовые постройки, домашнюю птицу и скот.

Еще несколько дней потребовалось на то, чтобы восстановить размытую трассу и восстановить автомобильное сообщение.

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В августе регион ожидал еще один сюрприз от погоды: крупный град побил посадки и поля в хозяйствах многих территорий.

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Капризная погода последнего месяца лета спровоцировала еще одну аномалию: след за маральником, яблоней, сиренью и черемухой, в Алтайском крае повторно зацвела картошка.

А с поздней осени (к вящей радости аграриев, уборка урожая проходила при хорошей погоде) — другая написать. Снег, выпавший в последних числах был такой, что образовавшиеся на дорогах сугробы пришлось вывозить в течение нескольких дней.

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Но и это еще не все: после снежных метелей регион накрыло арктическим холодом: ночь на 17 ноября 2016 года оказалась самой холодной за 100-летнюю историю наблюдения, — отмечал начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

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Ростуризм впечатлен

Поводом для гордости жителей Алтайского края может стать признание Ростуризма: Алтайский край оказался в числе лидеров по росту туристического потока в России. Только в первом полугодии полюбоваться «российской Швейцарией» приезжали 700 тысяч человек. А реализация проекта «Барнаул-горнозаводской город» помогла добиться официального признания Барнаула «туристическими вратами Алтая».

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Кстати, в августе одна консалтинговая фирма подсчитала, что отдых в Завьяловском и Романовском районах Алтайского края, где расположены уникальные соленые озера, в среднем, обходится туристам 724 руб. в сутки на человека.

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Немалой популярности алтайских курортов способствовал августовский визит Президента РФ Владимира Путина, под председательством которого в Белокурихе состоялось заседание президиума Госсовета.

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Возможно, что такие, как приведенные выше, истории повлияли на то, что по итогам опроса, проведенного сотрудниками «Griffon» в ноябре 2016 года, Алтайский край вошел в число регионов России, в которых жителям России хотелось бы жить.

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