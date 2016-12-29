Четверг, 29 Декабря 2016 года
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На фестивале ледовых скульптур в Петербурге нашлось место сказке и были

Общество
Мотивами создания фигур из льда стали не только сказочные, но и исторические события
1 / 19 Миньон
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Миньон

Санкт-Петербург, 29 Декабря 2016, 16:36 — REGNUM  У Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга проходит фестиваль ледовых скульптур «ICE fantasy», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

2 / 19 Ариэль
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Ариэль

Фигуры из льда размещены в огромном шатре площадью 1000 квадратных метров, в котором с помощью холодильных установок поддерживается отрицательная температура.

5 / 19 Дракон
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Дракон

Взорам посетителей представлено около 60 скульптур, на создание которых ушло 170 тонн льда. Их создавала профессиональная команда российских скульпторов.

7 / 19 Замок Дракулы
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Замок Дракулы

Среди представленных ледовых скульптур — Дед Мороз и Снегурочка, герои русских и зарубежных, мультфильмов, кинофильмов. Самая высокая скульптура — пиратский корабль высотой в семь метров.

11 / 19 Корабль Черная жемчужина
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Корабль Черная жемчужина

Особый интерес у взрослых посетителей вызывает композиция с изображением Ледового побоища на Чудском озере.

14 / 19 Скульптурная композиция У Лукоморья
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Скульптурная композиция У Лукоморья

Есть на фестивале и фигура петуха — символа наступающего 2017 года.

16 / 19 Фестиваль ледовых скульптур
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Фестиваль ледовых скульптур

Все ледовые композиции подсвечиваются для создания дополнительных визуальных эффектов.

17 / 19 Фестиваль ледовых скульптур
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Фестиваль ледовых скульптур

Фестиваль ледовых скульптур будет работать по 29 января 2017 года ежедневно с 10:00 до 22:00.

18 / 19 Фестиваль ледовых скульптур в Петропавловской крепости
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Фестиваль ледовых скульптур в Петропавловской крепости

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