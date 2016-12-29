Главный нарколог Минздрава рассказал, что нельзя пить по ночам

Москва, , 15:46 — REGNUM В ночное время опасно употреблять водку, особенно после шампанского, так как в этот период организм спит. Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн, передает RT.

По его словам, любой алкоголь, который принят после 21−22 часов, полностью не перерабатывается организмом. В результате следующим утром и на протяжении первой половины дня у человека может быть неважное самочувствие.

Специалист порекомендовал в новогоднюю ночь ограничиться ритуальным приемом алкоголя: выпить бокал шампанского или сухого белого вина.

«Принцип простой: как можно меньше и как можно реже, ритуально. Ну вот понятно, что Новый год, все поднимут бокал шампанского, ну, и в общем можно спокойно на этом остановиться. Ну, или на бокале сухого вина», — пояснил Брюн и отметил, что человечество ритуально употребляет алкоголь на протяжении, по меньшей мере, семи тысячелетий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период новогодних праздников в Москве будут действовать ограничения на продажу алкогольных напитков, а также прохладительных напитков в стеклянной таре. Такие меры предусмотрены с целью предотвращения травматизма и профилактики противоправных действий.