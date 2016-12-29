Теракт в Берлине: Число жертв могло быть гораздо больше

Берлин, , 15:37 — REGNUM



Число жертв теракта в Берлине, в результате которого погибло 12 человек, могло быть больше, если бы на грузовике Scania не сработал экстренный тормоз, сообщает Europe1.

Полуприцеп польской фирмы оборудован радаром и камерой, способными обнаруживать препятствия, которые и активировали экстренное торможение.

Напомним, помимо 12 погибших, в результате теракта, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пострадали 48 человек.

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