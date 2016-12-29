Предполагаемый террорист Анис Амир действовал в Италии самостоятельно

Власти Италии не установили его связей с радикалами

Рим, , 15:26 — REGNUM

Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони заявил 29 декабря, что граждан Туниса Анис Амри, которого подозревают в причастности к теракту в столицы ФРГ, не пользовался в Италии ничьей поддержкой, сообщает Figaro.

Напомним, гражданина Туниса Аниса Амри, убитого 23 декабря в Италии, подозревают в причастности к теракту к Берлине 19 декабря, когда грузовик Scania въехал в рождественскую ярмарку. Тогда жертвами теракта стали 12 человек, с ранениями были госпитализировали 48 пострадавших.

Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвавшая также к продолжению актов насилия во время рождественских праздников.

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