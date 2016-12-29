Четверг, 29 Декабря 2016 года
16:03:33 МСК

В Переславле Ярославской области вернули прямые выборы мэра

Общество
Переславль-Залесская городская дума приняла решение вернуть прямые выборы главы города
Переславль-Залесский Переславль-Залесский

Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 Декабря 2016, 14:53 — REGNUM  29 декабря депутатами Переславль-Залесской городской думы было принято решение вернуть прямые выборы главы города. Это решение переславские депутаты приняли единогласно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции «Справедливой России» в Переславль-Залесской городской думе Сергей Хабибулин.

«Данные поправки в устав предложил совет городской думы, они были поддержаны в ходе общественных слушаний, и сегодня, без обсуждения все депутаты, все фракции единогласно поддержали прямые выборы мэра. Прямые выборы — самый справедливый и объективный способ избрания власти», — рассказал Сергей Хабибулин.

В отношении действующего избранного на прямых выблорах главы Переславля Дениса Кошурникова возбуждено уголовное дело, он временно отстранен от должности. Кошурникова обвиняют в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий. Задержан Денис Кошурников был 16 ноября.

Временно исполняющим обязанности главы Переславля-Залесского 24 ноября депутаты городской думы утвердили Владимира Волкова, который ранее возглавлял городское поселение Красково, Люберецкого муниципального района Московской области.

Чтобы решение вступило в силу, Волков должен его подписать. По словам Хабибулина, возврат прямых выборов согласован с администрацией города и проблем с подписанием решения возникнуть не должно.

Возможность возвращения прямых выборов в Переславле была предусмотрена последними поправками в региональный закон. Между тем в Ярославле такая процедура не предусмотрена.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа местного самоуправления
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Руслан КостюкОт «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
Афины Греция Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
29.12.16
Навстречу Первомаю: Албин назвал новый срок завершения работ по стадиону
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
29.12.16
Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Авигдор Эскин«Свинья Обамы» против Израиля: прецедент для Крыма, Курил, Калининграда и..
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
29.12.16
Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
29.12.16
Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат
ЧитаРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ: Версия крушения Ту-154 из-за теракта пока не снимается
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
В Дагестане задержана группа террористов, готовивших теракты в Москве
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
29.12.16
Станислав СтремидловскийУкраина региональная: без друзей и с ненавистью к России и Польше
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
29.12.16
Александр ШпунтРоссия отказывается от нефти Уганды
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
29.12.16
Референдуму в Южной Осетии — новую повестку дня! Обращение Э. Д. Кокойты
ЦхинвалЮжная Осетия Референдум о присоединении Южной Осетии к России Политика
NB!
29.12.16
Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
29.12.16
Украинский учёный получил паспорт РФ из рук Дмитрия Рогозина
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
29.12.16
Украинцы высмеяли заложенные на заводе Порошенко катера «Кентавр»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Общество
NB!
29.12.16
Ситуация «МИД врёт» — опасна для страны
ЕкатеринбургРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Глава Минтруда: 15 млн граждан России трудятся нелегально
МоскваРоссия «Теневая» занятость и борьба с ней Экономика
NB!
29.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Трампа ждет неприятная правда о Северной Корее
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Владимир Добрынин «Уходящий год для ЕС был ужасным. Наступающий будет хуже»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Михаил ДемуринКонфликт вокруг ИА REGNUM в Минске: недобросовестность и непрофессионализм
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Севастополь потерял аэропорт «Бельбек» и деньги
СевастопольРоссия Строительство и развитие инфраструктуры аэропортов Экономика
ещё главное