В Переславле Ярославской области вернули прямые выборы мэра

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:53 — REGNUM 29 декабря депутатами Переславль-Залесской городской думы было принято решение вернуть прямые выборы главы города. Это решение переславские депутаты приняли единогласно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции «Справедливой России» в Переславль-Залесской городской думе Сергей Хабибулин.

«Данные поправки в устав предложил совет городской думы, они были поддержаны в ходе общественных слушаний, и сегодня, без обсуждения все депутаты, все фракции единогласно поддержали прямые выборы мэра. Прямые выборы — самый справедливый и объективный способ избрания власти», — рассказал Сергей Хабибулин.

В отношении действующего избранного на прямых выблорах главы Переславля Дениса Кошурникова возбуждено уголовное дело, он временно отстранен от должности. Кошурникова обвиняют в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий. Задержан Денис Кошурников был 16 ноября.

Временно исполняющим обязанности главы Переславля-Залесского 24 ноября депутаты городской думы утвердили Владимира Волкова, который ранее возглавлял городское поселение Красково, Люберецкого муниципального района Московской области.

Чтобы решение вступило в силу, Волков должен его подписать. По словам Хабибулина, возврат прямых выборов согласован с администрацией города и проблем с подписанием решения возникнуть не должно.

Возможность возвращения прямых выборов в Переславле была предусмотрена последними поправками в региональный закон. Между тем в Ярославле такая процедура не предусмотрена.