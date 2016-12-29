Из-за тумана аэропорт Ростова-на-Дону не может отправить и принять рейсы

Ростов-на-Дону, , 14:42 — REGNUM



Международный аэропорт Ростова-на-Дону из-за густого тумана внёс коррективы в расписание авиарейсов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 декабря со ссылкой на данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, аэрогавань не может отправить и принять по пять рейсов.

Из-за метеоусловий не могут приземлиться в донской столице воздушные суда из Москвы, Тбилиси и Еревана, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Из-за позднего прибытия будут перенесены, по всей видимости, вылеты по этим направлениям.

Кроме того, задержан рейс из Салоников.