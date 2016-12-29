Министр здравоохранения Забайкалья лично столкнулся с хамством медперсонала

Чита, , 14:25 — REGNUM В читинской поликлинике №7 поменяли сразу четырех регистраторов после того, как они нахамили министру здравоохранения Забайкальского края Сергею Давыдову. Выступая на заседании консультативного совета с главами районов министр сказал, что его ведомство борется с хамством медперсонала, но признал, что «сразу что-то изменить не удастся».

«Когда я один с проверкой приехал в поликлинику №7 в Чите, увидел, что мужчина стоит возмущается, к нему никто не подходит, цитирует Давыдова «Чита.ру». — Подошел узнать причину. Оказалось, в диспансер нужно было попасть, а ему сказали: «Извините, через терапевта, запись через две недели». Хотел сказать об этом медицинскому регистратору, она меня не знала, послала меня «мягко» к старшему регистратору, пошел к старшему, которая таким же тоном начала говорить. Ей женщина говорит — это же ваш министр. Они начали улыбаться. Мы четырех поменяли сразу».