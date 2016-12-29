Госдума может запретить продажу спиртосодержащих жидкостей детям

Москва, , 14:25 — REGNUM Розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции предлагается серьезно ограничить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Архангельской области.

Депутаты констатируют, что в отсутствие запретов подобная продукция продается повсеместно. В связи с этим законопроектом предлагается установить запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции в нестационарных торговых объектах, а также с использованием торговых автоматов. Кроме того, продажу такой продукции предлагается запретить детям.

В случае возникновения у продавца сомнений в достижении покупателем совершеннолетия, продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя.

За нарушение запрета по продаже такой продукции несовершеннолетним предлагается ввести административную и уголовную ответственность. Максимальное наказание по этой статье предполагается в виде штрафа в 80 тыс. рублей