Как в Ногинске чиновников сокращают

Ногинск, Московская область, , 14:31 — REGNUM «С одной стороны говорится, что администрация сокращается, с другой же часть сотрудников переводят в казенные учреждения (КУ). В итоге получается, что по статистике поручение губернатора выполняется, тогда, как в реальности штаты только растут», — заявила 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM депутат городского поселения Ногинск Светлана Жилина.

«Эти манипуляции начались ровно в тот момент, когда нас вынудили передать властные полномочия на районный уровень», — отметила парламентарий.

Далее Жилина подробно раскрыла схемы, по которым идет обещанное губернатором сокращение чиновничьего аппарата. В ее родном Ногинском районе это осуществляется через создание казенных учреждений, куда выводится не только «лишний» персонал, но и деньги, причем денег теперь требуется больше, поскольку зарплаты и прочие траты, теперь не сдерживаются законодательством о госслужащих.

«Они создавались фактически с двумя целями: вывод в них персонала для «красивой» отчетности и для вывода денег. Для первой цели активно начали работать у нас, когда все поселения передавали свои полномочия в районную администрацию. То есть, передав полномочия (при этом с людьми — трансферты включают в себя зарплату, переданных сотрудников), остальных сотрудников города перевели в казенные учреждения. Результат — численность осталась той же, затраты даже можно теперь увеличить, так как на сотрудников не действует теперь тарифный классификатор, а люди лишились льготных пенсий и так далее», — утверждает депутат.

Читайте также: Реформа ради реформы?: в Подмосковье растет недовольство объединением

В качестве примера она привела преобразования, коснувшиеся МКУ «центр оказания услуг органам местного самоуправления» города Ногинска.

«Юридический и фактический адрес: г. Ногинск, ул.3-го Интернационала, д.32 (Адрес Администрации города). Директор МКУ Жуков В.В. (бывший заместитель главы города по благоустройству). В штате по ставке 21 человек, в том числе заместитель директора (главный бухгалтер) Монина Наталья Геннадьевна (в администрации она возглавляла финансовый отдел), Крайнова Галина Николаевна (в администрации возглавляла отдел ЖКХ), Касимова Ирина Николаевна (в администрации возглавляла организационный отдел), Адрианов (возглавлял транспортный отдел), Мороков (возглавлял безопасность), а так же все уборщицы, водители и бухгалтер. В МКУ передан из администрации весь транспорт, обслуживающий администрацию. Создано МКУ в 2013 году, но начало функционировать фактически в июле 2015 года. В связи с передачей полномочий в район. Все сотрудники выполняют полномочия те же, что и раньше, но сейчас они не являются муниципальными служащими, а финансируются из бюджета города по статье «Общегосударственные вопросы» код 113, как не относящиеся к муниципальным должностям», — подчеркнула депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объясняя необходимость административной реформы местного самоуправления, областные чиновники не перестают повторять, что в том числе это должно привести к значительному сокращению расходов на бюрократический аппарат, который якобы был «раздут» по воле местных, муниципальных властей. Представители муниципальных органов власти категорически не согласны, с подобными высказываниями областных властей, о чем и заявили на прошедшем в стенах Госдумы круглом столе, посвященном проблемам реформы местного самоуправления.

Подробности читайте здесь: В Думе требуют остановить террор против муниципальных депутатов Подмосковья