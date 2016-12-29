Законопроект о продаже лекарств в труднодоступных территориях внесен в ГД Общество Зачастую они находятся на островах

Москва, , 14:06 — REGNUM Законопроект о доступности лекарств для жителей труднодоступных территорий внесло в Госдуму заксобрание Архангельской области, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря. Из-за отсутствия аптек в труднодоступных населенных пунктах предлагается разрешить продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах. Предполагается, что конкретный перечень таких труднодоступных территорий городских населенных пунктов установят регионы. Авторы указали на то, что сейчас оказание медицинской помощи населению на труднодоступных территориях городских населенных пунктов осуществляется работниками фельдшерско-акушерских пунктов (врачебных амбулаторий), являющихся структурными подразделениями городских медицинских организаций. Читайте развитие сюжета: Премьер-министр РФ утвердил список жизненно важных лекарств на 2017 год

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