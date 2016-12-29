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Власти Сингапура депортировали в Индонезию двух сторонников ИГИЛ

Общество
Двух граждан Индонезии, мужчину и женщину, задержали на паромной переправе Батам-Сингапур

Сингапур, 29 Декабря 2016, 13:37 — REGNUM  Из Сингапура депортировали двух граждан Индонезии, которые предположительно планировали присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в заявлении МВД Сингапура, сообщает 29 декабря CNA.

«Власти Сингапура сообщили своим индонезийскими коллегами о депортации», — говорится в сообщении МВД Сингапура.

Двух граждан Индонезии, мужчину и женщину, задержали на паромной переправе Батам-Сингапур.

В результате допроса, который длился около 24 часов, сотрудникам миграционной службы Сингапура удалось установить, что задержанные планировали отправиться в Сирию.

Сотрудники полиции индонезийского города Батам и миграционная служба Сингапура проводят совместное расследование.

Напомним, сотрудники полиции Индонезии считают, что в настоящий момент от 300 до 500 граждан Индонезии участвуют в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.

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«Исламское государство»
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