Северный Кавказ сдает позиции лидерства по рождаемости

По итогам 11 месяцев 2016 года в округе родилось на 4581 ребенка меньше, чем годом раньше

Грозный, , 13:20 — REGNUM На Северном Кавказе в текущем году зафиксировано снижение числа появившихся на свет детей. В 2016 году в округе количество новорожденных уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 4581 малыша. По данным Росстата, в плюсе оказался только Ставропольский край, где за минувший год родилось на 459 детей больше, чем в 2015 году, сообщает 29 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Остальные республики, всегда славившиеся высокой рождаемостью, показывают снижение ее уровня. Так, больше всех недосчиталась Чечня, здесь за 11 месяцев 2016 года родилось на 1994 малышей меньше, чем годом раньше. В Дагестане снижение составило 1735 человек, в Ингушетии — 491, Северной Осетии — 352, Кабардино-Балкарии — 336, Карачаево-Черкесии — 132.

Вместе с тем в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в уходящем году произошло снижение количества умерших на 819 человек. Увеличился этот показатель лишь в Ставропольском крае, где в 2016 году умерло на 163 человека больше, чем в предыдущем году. Почти не изменился этот показатель в Ингушетии (— 2 человека).

Остальные республики оказались в плюсе. В Дагестане число умерших сократилось на 336 человек, в Кабардино-Балкарии — на 226, в Северной Осетии — на 193, Карачаево-Черкесии — на 138, в Чечне — на 37.

Согласно данным Росстата, в целом по Российской Федерации за 11 месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого года произошло снижение числа новорожденных на 29 473 человека. В то же время число умерших снизилось на 23 472 человека.