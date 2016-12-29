Четверг, 29 Декабря 2016 года
14:32:02 МСК

Северный Кавказ сдает позиции лидерства по рождаемости

Общество
По итогам 11 месяцев 2016 года в округе родилось на 4581 ребенка меньше, чем годом раньше
Александр Дейнека. Мать. 1932 Александр Дейнека. Мать. 1932

Грозный, 29 Декабря 2016, 13:20 — REGNUM  На Северном Кавказе в текущем году зафиксировано снижение числа появившихся на свет детей. В 2016 году в округе количество новорожденных уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 4581 малыша. По данным Росстата, в плюсе оказался только Ставропольский край, где за минувший год родилось на 459 детей больше, чем в 2015 году, сообщает 29 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Остальные республики, всегда славившиеся высокой рождаемостью, показывают снижение ее уровня. Так, больше всех недосчиталась Чечня, здесь за 11 месяцев 2016 года родилось на 1994 малышей меньше, чем годом раньше. В Дагестане снижение составило 1735 человек, в Ингушетии — 491, Северной Осетии — 352, Кабардино-Балкарии — 336, Карачаево-Черкесии — 132.

Вместе с тем в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в уходящем году произошло снижение количества умерших на 819 человек. Увеличился этот показатель лишь в Ставропольском крае, где в 2016 году умерло на 163 человека больше, чем в предыдущем году. Почти не изменился этот показатель в Ингушетии (— 2 человека).

Остальные республики оказались в плюсе. В Дагестане число умерших сократилось на 336 человек, в Кабардино-Балкарии — на 226, в Северной Осетии — на 193, Карачаево-Черкесии — на 138, в Чечне — на 37.

Согласно данным Росстата, в целом по Российской Федерации за 11 месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого года произошло снижение числа новорожденных на 29 473 человека. В то же время число умерших снизилось на 23 472 человека.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
Главное сегодня
NB!
29.12.16
«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Станислав СтремидловскийУкраина региональная: без друзей и с ненавистью к России и Польше
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
29.12.16
Александр ШпунтРоссия отказывается от нефти Уганды
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
29.12.16
Яков РудьДуда против Порошенко и Бандеры: кто кого?
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
29.12.16
Рассматривается около семи версий катастрофы Ту-154 — Минобороны
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
29.12.16
Украинский учёный получил паспорт РФ из рук Дмитрия Рогозина
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
29.12.16
Украинцы высмеяли заложенные на заводе Порошенко катера «Кентавр»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Общество
NB!
29.12.16
Ситуация «МИД врёт» — опасна для страны
ЕкатеринбургРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Глава Минтруда: 15 млн граждан России трудятся нелегально
МоскваРоссия «Теневая» занятость и борьба с ней Экономика
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 29 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Владимир Добрынин «Уходящий год для ЕС был ужасным. Наступающий будет хуже»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Михаил ДемуринКонфликт вокруг ИА REGNUM в Минске: недобросовестность и непрофессионализм
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Севастополь потерял аэропорт «Бельбек» и деньги
СевастопольРоссия Строительство и развитие инфраструктуры аэропортов Экономика
NB!
29.12.16
Бурятский поселок более 20 лет живет без света
Улан-УдэРоссия Аварии на электросетях Общество
NB!
29.12.16
Севастополь и Минобороны поделили землю
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
29.12.16
Семейный бизнес: в Чувашии ОПГ обвиняют в гибели людей от алкоголя
ЧебоксарыРоссия Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции Происшествия
NB!
29.12.16
«Нефть может сдать позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
«Рублю предстоит подтвердить позитивный настрой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
29.12.16
Основная фаза поисков на месте крушения Ту-154 завершена
КраснодарРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
Ашот ПогосянПранкер и вожди: Счастливым можно быть только в дурдоме?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
ещё главное