В Киргизии мужчины становятся наркоманами в 32 раза чаще, чем женщины

Бишкек, , 13:11 — REGNUM Уровень заболевания наркотической зависимостью в Киргизии составляет среди мужчин 13,1 случая на каждые 100 тысяч населения этой среднеазиатской страны, а среди женщин — 0,4 на 100 тысяч. Об этом говорится в докладе, составленном экспертами Национального статистического комитета республики.

«Высокая заболеваемость наркотической зависимостью для обоих полов с впервые установленным диагнозом отмечается в возрасте 35 — 44 лет. В этой возрастной группе в расчете на 100 тысяч населения заболеваемость мужчин составила 45 человек и женщин — 1 человек», — уточнили в ведомстве.

Алкогольная зависимость у мужчин в Киргизии проявляется в 7 раз чаще, чем у женщин — 41,8 и 5,6 случаев на 100 тысяч населения, соответственно. Между тем, отметили в Нацстаткоме, в 2015 году этот показатель снизился в 2,4 раза по сравнению с 2011 годом.

«Наиболее высокий уровень заболеваемости алкоголизмом отмечен как у мужчин, так и у женщин в возрасте 45 лет и старше, составив 91 мужчин и 46 женщин на 100 тысяч. Однако данная тенденция не отражает реальную ситуацию в связи с тем, что выявление больных учитывается только при обращении в государственные наркологические учреждения», — подчеркивается в докладе.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2015 году сотрудники правоохранительных органов Киргизии изъяли из незаконного оборота свыше 28,6 тонны наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров, что на 61% больше, чем в 2014 году. При этом доля каннабиса в конфискованных наркотических средствах составила 35%, марихуаны — 8%, гашиша — 2%, героина — 1%.

Отметим, что 14 декабря 2016 года парламент Киргизии одобрил ужесточение наказания за распитие алкогольных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах (штраф может достигать 2,6 тыс. рублей), а также за приобщение подростков и детей к употреблению алкоголя и табакокурению (сумма штрафа выросла в 5 раз — до 4,4 тыс. — 8,8 тыс. рублей).