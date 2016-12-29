Четверг, 29 Декабря 2016 года
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Челябинец получил семь суток ареста за неонацизм

Общество
Административное наказание вынесено за пропаганду и демонстрацию нацистской символики

Челябинск, 29 Декабря 2016, 12:58 — REGNUM  Житель Челябинска наказан за размещение на своей странице в социальной сети фотографий с изображением нацистской символики и атрибутики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

28-летний парень в июле 2010 и октябре 2014 размещал фотографии с изображением нацистской символики и атрибутики. Следствие определило действия горожанина как публичное демонстрирование и пропаганду нацистской атрибутики и символики.

Прокурорская проверка позволила возбудить административное дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Советский районный суд согласился с доводами прокуратуры и сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Челябинцу назначен административный арест сроком на семь суток.

Отметим, на Южном Урале периодически обостряется проблема «поднимающего голову» неофашизма. Немалую роль в этом играет поддержка определенных идей, а также публикации в сети интернет по темам, связанным с реабилитацией неонацистской идеологии. В социальных сетях создаются группы апологетов нацизма, в которые вовлекаются молодые люди.

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