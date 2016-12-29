Клименко: Запад может отключить Россию от мирового интернета

Москва, , 12:55 — REGNUM Российским гражданам стоит приготовиться к тому, что страну могут отключить от мирового интернета. Об этом сообщил советник президента РФ по интернету Герман Клименко в интервью RT.

Комментируя проект закона о регулировании рунета, Клименко заявил, что США отключили Крым от сервисов Google и Microsoft. Живущие на полуострове владельцы доменов потеряли свои наработки.

«Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета — высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения», — сказал он.

Клименко отметил, что в России нужно отрегулировать отечественный сегмент интернета, защитив себя от возможных западных действий подобного рода. «Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», — уточнил он.

Относительно закона, который, возможно, будет принят, Клименко заверил, что он не будет затрагивать рядовых интернет-пользователей.