В новогоднюю ночь метро в Петербурге не закроется

Войти в метрополитен и выйти из него будет не получится на нескольких наземных вестибюлях, где есть дублирующие входы и выходы

Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года будет организована круглосуточная работа всех станций Петербургского метрополитена. Метро будет работать без ночного технологического перерыва, однако движение поездов в период с 01:00 до 05:00 будет осуществляться с увеличенными интервалами. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

По такой же схеме, без перерыва, метро будет функционировать и в ночь на 7 января 2017 года, когда православные верующие встречают Рождество Христово.

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, в новогоднюю и рождественскую ночь будут открыты все вестибюли станций, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

С полуночи до трех часов ночи 1 января в кассах метро будут продаваться только жетоны за наличный расчет. При этом пройти через турникеты можно будет как по жетонам, так и по проездным билетам, оформленным или пополненным ранее.

В ночь на 7 января, с 02:00 до 04:30, будет действовать аналогичная схема — продажа в кассах только жетонов, а проход на станции — по жетонам и проездным билетам.

В комитете по транспорту добавляют, что работа наземного общественного транспорта 31 декабря 2016 года будет организована по графикам субботы, а с 1 по 8 января 2017 года — по графикам воскресенья.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость разового проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга с 1 января возрастет на 10 рублей: в метро — до 45 рублей за жетон; в автобусах, троллейбусах и трамваях — до 40 рублей за билет.