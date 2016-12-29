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Питание детей в Волгограде отдали в руки трёх фирм

Общество
Контракты планируется подписать в последний день уходящего года

Волгоград, 29 Декабря 2016, 12:21 — REGNUM  В Волгограде с нового года за организацию питания воспитанников детских садов города будут отвечать три фирмы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 29 декабря, их определили по итогам электронных торгов.

Так, поставлять продукты питания и кормить детей в муниципальных дошкольных учреждениях будут ООО «Венера», ИП Стрельников, а также ООО «Торговый дом СПП». Их заявки полностью соответствуют предъявляемым администрацией условиям.

Контракты с победителями конкурса городская администрация планирует подписать 31 декабря.

Также по теме: Аутсорсинг питания в детсадах Волгограда: за и против

Передача питания в детсадах Волгограда в частные руки обойдется в 940 млн

Приступить к выполнению договорных обязательств фирмы должны уже с 9 января 2017 года. Согласно условиям контракта, поставщики обязаны обеспечить сбалансированное четырехразовое питание дошколят во всех муниципальных детсадах. Однако есть еще одно условие, оговоренное в документации, — организации обязаны принять на работу всех работников пищеблоков детсадов, изъявивших такое желание.

Контролировать качество оказываемой услуги будут как городские власти, так и надзорные органы.

В мэрии напомнили, что для волгоградцев сохраняются все существующие социальные льготы по оплате пребывания и питания в дошкольных учреждениях. Это, в частности, касается детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей, оставшихся без попечения родителей, и других категорий. Общая численность волгоградских льготников — более 3 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о передаче организации питания в детских садах Волгограда в специализированные организации, так называемый аутсорсинг, депутаты городской думы приняли 9 ноября. Такое решение вызвало массу недовольств со стороны родителей воспитанников ДОУ, общественников, которые организовали как минимум три митинга протеста.

В общей сложности передача питания в аутсорсинг обойдется городской казне более чем в 940 млн рублей. Первым в конкурсе на оказание услуг по организации питания для муниципальных дошкольных детских образовательных учреждений определился победитель в Дзержинском районе. Им был признан ИП Стрельников.

Подробнее: Кормить воспитанников детсадов Дзержинского района Волгограда будет ИП

Читайте ранее в этом сюжете: Имя поставщика питания в детсады Волгограда озвучат до конца года

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